Σοκάρουν οι αναφορές ότι οι αγνοούμενοι από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι σχεδόν 50.000.

Διασώστες από όλον τον κόσμο καταφθάνουν στη Βενεζουέλα για να συνδράμουν στην ανεύρεση αγνοουμένων μετά τους φονικούς σεισμούς στη χώρα που έχει στοιχίσει ήδη σε τουλάχιστον 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες.

Οι σεισμοί της τάξης των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης ήταν από τους ισχυρότερους στη χώρα για πάνω από έναν αιώνα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) πως ο αριθμός των νεκρών στον διπλό σεισμό έχει αυξηθεί σε 589, με 2.980 τραυματίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες καθώς ο υπουργός Υγείας της Βενεζουέλας Κάρλος Αλβαράδο το βράδυ της Πέμπτης στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VTV είχε κάνει λόγο για πάνω από 4.300 τραυματίες.

{https://x.com/Free_Range_Bum/status/2070490196563648751}

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Οι πληροφορίες για σχεδόν 50.000 αγνοούμενους σοκάρουν ενώ εκφράζονται φόβοι ακόαμ και για 10.000 νεκρούς.

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Βοήθειες από όλον τον κόσμο

Νωρίτερα μία σωστική ομάδα 80 ατόμων από την Ελβετία προσγειώθηκε στη Βενεζουέλα σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Η ελβετική αντιπροσωπεία έφτασε με 18 τόνους προμήθειες και 8 ειδικά σκυλιά. Παράλληλα και η Τουρκία ανακοίνωσε ότι δύο πτήσεις αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη με στρατιωτικό, ιατρικό προσωπικό και διασώστες αλλά και δύο σκυλιά της ειδικής ομάδας ενώ η Ολλανδία στέλνει επίσης 65 διασώστες, σκυλιά και εξοπλισμό.

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Οι ΗΠΑ αποδέσμευσαν 250 εκατ. δολάρια σε βοήθεια για τη Βενεζουέλα, μεταξύ των οποίων 50 εκατ. δολάρια για συνεργάτες όπως το επισιτιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και της ΜΚΟ, Διεθνές Ιατρικό Σώμα και 100 εκατ. δολάρια σε ταμείο του ΟΗΕ για την ανακούφιση των πληγέντων από τους σεισμούς.

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Η Ουάσινγκτον στέλνει επίσης σωστικά συνεργεία και παρέχει αεροδρομιδές και στήριξη logistics και συντονισμού για τη μεταφορά προσωπικού και σωστικών εφοδίων στις πληγείσες περιοχές, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

{https://x.com/cristiancrespoj/status/2070274640782447018}

Το Ελ Σαλβαδόρ στέλνει πάνω από 150 διασώστες και προμήθειες έφτασαν στη Βενεζουέλα από το Ελ Σαλβαδόρ το πρωί της Παρασκευής μαζί με ιατρικό εξοπλισμό ενώ το Μεξικό αρχικά έστειλε 250 στρατιώτες, 5 σωστικά σκυλιά, 4 αεροσκάφη, ένα drone, σωστι΄κο εξοπλισμό και ιατρικές προμήθειες.

Ο Ερυθρός Σταυρός του Παναμά ανακοίνωσε πως «ένα φορτίο με οικιακά σκεύη, είδη υγιεινής και άλλα ουσιώδη αντικείμενα» στάλθηκαν στην Βενεζουέλα, δήλωσε ο Αμερικανός τοπικός επικεφαλής, Loyce Pace ενώ η Ινδία έστειλε δύο αεροσκάφη, που περιείχε μεταξύ άλλων προμήθειες για έκτακτη ανάγκη και νοσοκομειακό υλικό.

{https://x.com/catrina_nortena/status/2070490192721416517}

Η εθνική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών της Κολομβίας ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε μία ειδική ομάδα διάσωσης με πάνω από 60 άτομα, 4 ειδικά σωστικά σκυλιά και εξοπλισμό ενώ 9 πυροσβέστες από την πόλη Cali στάλθηκαν επίσης για βοήθεια. Σωστική ομάδα με 64 ειδικούς, δύο σκυλιά και εξοπλισμό έστειλε και το Εκουαδόρ.

{https://x.com/solodeida/status/2070489686015922516}

Μία ειδική ομάδα από τη Γερμανία με 48 μέλη μεταφέρεται στη Βενεζουέλα προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης και ανεύρεσης αγνοουμένων ενώ ο πάπας Λέων έστειλε 100.000 ευρώ στους πληγέντες από τον σεισμό. Η Γαλλία έστειλε μία ειδική μονάδα διασωστών με ιατρικό προσωπικό, μηχανικούς και ειδικά σκυλιά για την ανεύρεση αγνοουμένων από τα κτίρια που κατέρρευσαν, το ισπανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ένα στρατιωτικό αεροσκάφος θα μεταφέρει 57 στρατιώτες ειδικής μονάδας διάσωσης και 40 πυροσβέστες από τη Μαδρίτη στη Βενεζουέλα. Οι ισπανικές μονάδες θα στήσουν επίσης μία έκτακτη νοσοκομειακή δομή.

{https://x.com/anonymous_hat2/status/2070153264008511753}

Η γενική γραμματεία προστασίας της Ιταλίας αναμένεται να στείλει μία ειδική μονάδα στη Βενεζουέλα ενώ ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε πως πυροσβέστες, δυνάμεις του υπουργείου και της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για βοήθεια.

{https://x.com/cristiancrespoj/status/2070267599569539572}

Η βρετανίδα ΥΠΕΞ, Yvette Cooper είπε πως η κυβέρνηση θα παράσχει 2 εκατ. λίρες για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστάσεων, που προέκυψαν από τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν στη Βενεζουέλα.

Εικόνες μαζικής καταστροφής

Την ώρα πουη Βενεζουέλα μετρά τις πληγές τηςκαι θα περάσουν μήνες ώστε να ορθοποδήσει αρκετοί έχουν αναρωτηθεί ποια είναι η διαφορά ενός σεισμού μεγέθους 7,2 ρίχτερ με έναν σεισμό 7,5 ρίχτερ. Την απάντηση δίνει το skynews, με τον ανταποκριτή επιστήμης να σημειώνει ότι είναι σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερος.

Όπως σημειώνει ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 18:04 τοπική ώρα, και 39 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ένας σεισμός 7,5 Ρίχτερ. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ο δεύτερος σεισμός ήταν σημαντικά ισχυρότερος από τον πρώτο.

{https://x.com/sandro_pozzi/status/2070230093239132333}

Ο τρόπος με τον οποίο μετράμε τους σεισμούς μπορεί μερικές φορές να το αποκρύπτει αυτό, επειδή η κλίμακα είναι συμπιεσμένη, επομένως κάθε βήμα προς τα πάνω αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγαλύτερο άλμα από το προηγούμενο.

Μπορεί να πιστεύετε ότι ένας σεισμός 7,5 Ρίχτερ δεν είναι και τόσο μεγαλύτερος από έναν σεισμό 7,2 Ρίχτερ. Στην πραγματικότητα, είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερος. Αυτός ο δεύτερος τεράστιος σεισμός έπληξε τη Βενεζουέλα προτού προλάβει να συνέλθει από τον πρώτο. Το γεγονός ότι και οι δύο αυτοί σεισμοί ήταν σχετικά επιφανειακοί σήμαινε ότι ήταν πολύ πιο καταστροφικοί. Και οι δύο έγιναν σε βάθος 10 χιλ, επομένως κινήθηκαν πολύ γρήγορα προς την επιφάνεια. Τέλος, ο αντίκτυπος αυτών των σεισμών έγινε πολύ μεγαλύτερος από την τοποθεσία τους.

{https://x.com/ZoWorldd1/status/2070493409228488887}

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Βενεζουέλας ζει στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στη γραμμή του ρήγματος μεταξύ των πλακών της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής. Εκεί που ήρθε η καταστροφή.

{https://x.com/LokmatTimes_ngp/status/2070493220954611745}

Live εικόνα από τη Βενεζουέλα

{https://www.youtube.com/watch?v=G13h_GJ5E5Q}

{https://www.youtube.com/watch?v=idXng8AG5og}