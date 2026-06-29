Σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι στη Βενεζουέλα, μετά τον διπλό σεισμό.

Ο τραγικός απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα συνεχίζει να αυξάνεται, ξεπερνώντας τα 1.700 θύματα. Όμως, αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε πως ο Οργανισμός προετοιμάζεται ακόμα και για 10.000 νεκρούς, την ώρα που αυτοί που έχουν δηλωθεί ανεπίσημα ως αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 46.500.

Τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοινώνοντας τον νεότερο τραγικό απολογισμό. Οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 5.034 έχουν τραυματιστεί και 15.866 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, εξαιτίας του διπλού σεισμού.

Όμως, από την πρώτη στιγμή υπήρχαν φόβοι για δραματική αύξηση των νεκρών. Εξάλλου, 46.576 άνθρωποι έχουν δηλωθεί σε ανεπίσημη ιστοσελίδα ως αγνοούμενοι, καθώς οι δικοί τους δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους μετά το «χτύπημα» του Εγκέλαδου.

Σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις του Χόρχε Ροντρίγκες, τουλάχιστον 855 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές και 189 από αυτά έχουν καταρρεύσει. Προκαταρκτική αξιολόγηση της NASA, από δορυφορικές εικόνες, εκτιμά ότι οι σεισμοί προκάλεσαν κατέστρεψαν ή προκάλεσαν ζημιές σε 58.870 κτίρια. Από τη στιγμή που έγινε ο διπλός σεισμός, έχουν σημειωθεί 609 μετασεισμοί, δήλωσε ακόμα ο Ροντρίγκες. Ανάμεσά τους, η σημερινή δόνηση των 4,6 Ρίχτερ, από την οποία δεν αναφέρθηκαν ζημιές, αλλά ήταν αρκετή για να πανικοβάλει ξανά τους κατοίκους.

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Ο ΟΗΕ ετοιμάζεται για έως και 10.000 νεκρούς στη Βενεζουέλα

Τις πιο δυσοίωνες εκτιμήσεις για τον τελικό τραγικό απολογισμό των σεισμών ενισχύει και δήλωση αξιωματούχου του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον οποίο ο Οργανισμός ετοιμάζεται για έως 10.000 νεκρούς στη Βενεζουέλα. Και το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών εκτιμά πως υπάρχει 44% πιθανότητα ο τελικός αριθμός των θυμάτων να είναι 10.000 νεκροί, ή περισσότεροι.

Αναφερόμενος νωρίτερα σήμερα στον αριθμό των νεκρών (όταν τα επίσημα στοιχεία έκαναν λόγο για 1.450 θύματα πριν τις νεότερες ανακοινώσεις), ο Τζιανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τιντάρο, συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα, δήλωσε πως «αναπόφευκτα και δυστυχώς θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Ο ΟΗΕ εργάζεται με βάση την υπόθεση ότι θα χρειαστεί 10.000 σακούλες για πτώματα στη Βενεζουέλα, ήταν η χαρακτηριστική, ανατριχιαστική δήλωση του Τιντάρο. «Ελπίζω πραγματικά ότι ο αριθμός θα είναι μικρότερος από αυτόν», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε πως τουλάχιστον 2.500 κτίρια έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή και πολλά από αυτά έχουν καταρρεύσει. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, προειδοποίησε ότι «τροπικό κύμα» αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές βροχοπτώσεις στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες.

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«Μέχρι να δω το άψυχο σώμα του, έχω ελπίδα»

Με το «παράθυρο» για τον εντοπισμό επιζώντων να συρρικνώνεται γρήγορα, πολίτες στη Βενεζουέλα συνέχισαν σήμερα να «χτενίζουν» τα συντρίμμια κτιρίων. Οι ειδικοί λένε ότι οι πρώτες 72 ώρες είναι οι πιο κρίσιμες για διασώσεις, αν και η επιβίωση μπορεί να παρατεθεί, σε περίπτωση που οι εγκλωβισμένοι έχουν νερό ή τρόφιμα.

«Πρέπει να μείνουμε δυνατοί, ακόμα και χωρίς τρόφιμα, χωρίς ύπνο», λέει στο Associated Press η Άνα Ράδα, παρακολουθώντας τις έρευνες για τον εντοπισμό του αδελφού της. «Μέχρι να δω το άψυχο σώμα του, έχω ελπίδα», συμπληρώνει.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επικρίσεις ότι η κυβέρνηση έκανε ελάχιστα και πολύ αργά, ενώ υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες θα μπορέσει να συντονίσει την προσπάθεια που χρειάζεται για τη φροντίδα χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείνει άστεγοι.

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Βενεζουέλα: Κάποιες περιοχές ακόμα περιμένουν βοήθεια

Κάτοικοι κάποιων περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό δηλώνουν ότι ακόμα περιμένουν την κρατική βοήθεια για τη διάσωση και την ανακούφιση, μεταδίδει το Reuters.. Στο Ελ Χουνκίτο, μια μικρή ορεινή περιοχή περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, κάτοικοι λένε ότι έχουν δει ελάχιστους κρατικούς αξιωματούχους, ενώ αγρότες και άλλοι ντόπιοι παρέχουν τα βασικά αγαθά στην κοινότητα.

«Περιμένουμε για απαντήσεις, να καθαριστούν τα συντρίμμια, να γίνουν επιθεωρήσεις, να βοηθηθούν οι άνθρωποι που επηρεάστηκαν πραγματικά», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο η 33χρονη Κέιλι Ιμπάρα.

Το εμπορικό κέντρο της περιοχής καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από τους σεισμούς και κτίρια κατέρρευσαν. Αρκετοί κάτοικοι, οι οποίοι δεν έχουν πού να πάνε, έστησαν σκηνές, παρά τον κίνδυνο από τα κατεστραμμένα κτίρια. Επίσης, υπάρχουν ανεπίσημες αναφορές για θανάτους σε κάποια σπίτια και άλλα κτίρια της περιοχής, τα οποία κατέρρευσαν.

Παρότι στη Βενεζουέλα έχουν σταλεί διασώστες και ανθρωπιστική βοήθεια από πολλές χώρες, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη Λα Γκουάιρα, που έχει πληγεί πιο σφοδρά. Έως τώρα, 24 ώρες έχουν στείλει 500 τόνους προμηθειών, πάνω από 2.700 διασώστες και υποστηρικτικό προσωπικό και περίπου 86 ομάδες σκυλών- διασωστών.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, σε ανάρτηση στο Χ αναφέρεται ότι έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 25.000 πυροσβέστες, διασώστες, αστυνομικοί και στρατιώτες.

{https://x.com/delcyrodriguezv/status/2071659649644773651}

Με πληροφορίες από Sky News, Reuters, AP