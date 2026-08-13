Η Μελίνα Νικολαΐδη απαντά στα δημοσιεύματα που τη συνδέουν με τον Χρήστο Μάστορα, διαψεύδει όσα έχουν γραφτεί και αποκαλύπτει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά για συγκεκριμένες αναφορές.

Η Μελίνα Νικολαΐδη αποφάσισε να απαντήσει δημόσια στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που αφορούν την προσωπική της ζωή, μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το τελευταίο διάστημα το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που τη συνέδεσαν με τον Χρήστο Μάστορα, με αφορμή τις πληροφορίες και τα σενάρια γύρω από τη σχέση του τραγουδιστή με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Η παρουσία της Μελίνας Νικολαΐδη στην Πάρο, όπου βρέθηκε και ο Χρήστος Μάστορας, αποτέλεσε αφορμή για νέα δημοσιεύματα και σχόλια.

Η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της, χαρακτηρίζοντας αναληθή όσα έχουν γραφτεί για την προσωπική της ζωή. Παράλληλα, έκανε γνωστό πως έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Με την παρέμβασή της, η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες και να ξεκαθαρίσει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όσα έγραψε η Μελίνα Νικολαΐδη

«Δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ δημόσια σε όσα γράφονται για την προσωπική μου ζωή. Και δεν σκοπεύω να αρχίσω να το κάνω κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα φήμη.

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Υπάρχουν όμως φορές που η σιωπή μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως ανοχή.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί δημοσιεύματα και τίτλοι που είναι εντελώς αναληθείς. Κατασκευάζουν ιστορίες για την προσωπική μου ζωή, παρουσιάζουν ως γεγονότα πράγματα που ουδέποτε συνέβησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν απέναντί μου έναν τρόπο αναφοράς βαθιά προσβλητικό.

Καταλαβαίνω πως η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό. Δεν μπορεί όμως, να αποτελεί άλλοθι για την αναπαραγωγή αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών.

Δεν θεωρώ δημοσιογραφία την συστηματική αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου, για την εξασφάλιση περισσότερων clicks.

Για συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είναι ψευδή και προσβλητικά έχω ήδη κινηθεί νομικά.

Θα συνεχίσω να ζω τη ζωή μου ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπω σε κανέναν να ορίζει ποια είμαι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες. Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια δεν είναι προνόμια που χάνει κάποιος επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα».