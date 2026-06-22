Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά πετρελαίου παραμένει ευάλωτη παρά τη σχετική αποκλιμάκωση.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τη Δευτέρα, μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ότι σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος» στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία.

Το Μπρεντ κατέγραφε πτώση 2,4% στα 78,64 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 1,44% στα 75,50 δολάρια ανά βαρέλι. «Υπήρξε λίγη ένταση και αρκετή γκρίνια, αλλά στο τέλος οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και πετύχαμε μεγάλη πρόοδο», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

Σύμφωνα με τους μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη που στοχεύει στην επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ θα συγκροτηθεί και επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επίβλεψη της διαδικασίας.

Η πρόοδος στις συνομιλίες έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, προκαλώντας ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της εύθραυστης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι συνομιλίες στο ελβετικό θέρετρο Μπίργκενστοκ ήταν οι πρώτες μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει τον τερματισμό της σύγκρουσης και την παράταση της εκεχειρίας για τουλάχιστον 60 ημέρες. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, καθώς και τη διακοπή εχθροπραξιών σε άλλες εστίες έντασης της περιοχής.

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Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον

Ωστόσο, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι δεν διασφάλισε πλήρως την εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο και επιμένει ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται αποκλειστικά στην εφαρμογή του μνημονίου και όχι σε ευρύτερα ζητήματα, όπως το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά πετρελαίου παραμένει ευάλωτη παρά τη σχετική αποκλιμάκωση. Ο Ντέιβιντ Ρος της Quantum Strategy εκτιμά ότι η προσφορά πετρελαίου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, εφόσον συνυπολογιστούν τα αποθέματα που βρίσκονται σε δεξαμενές και πετρελαιοφόρα.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στη διάθεση αποθεμάτων και όχι σε πραγματική ανάκαμψη της παραγωγής.

Την ίδια στιγμή, η Goldman Sachs σημειώνει ότι τυχόν παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά ενδέχεται να επιταχύνουν τη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά οχήματα, περιορίζοντας μακροπρόθεσμα τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο και αυξάνοντας τους καθοδικούς κινδύνους για τις τιμές του.