Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 84,91 δολάρια το βαρέλι στη Μέση Ανατολή.

Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό και το Μπρεντ να καταγράφουν κέρδη άνω του 1%, καθώς η νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και των κρίσιμων θαλάσσιων εμπορικών οδών.

Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 84,91 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένη κατά 1,32 δολάρια ή 1,58%, ενώ το Μπρεντ κινείται στα 90,23 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,20 δολαρίων ή 1,35%.

Νέα ώθηση στις τιμές έδωσαν οι πληροφορίες για επιθέσεις του Ιράν εναντίον στρατηγικών αμερικανικών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, μετά τον τελευταίο κύκλο αμερικανικών πληγμάτων κατά στόχων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Ahmad al-Jaber στο Κουβέιτ. Κατά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, στο στόχαστρο βρέθηκαν υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αποθήκευσης εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις.

Παράλληλα, το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην αεροπορική βάση Sheikh Isa στο Μπαχρέιν, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα πλοήγησης και κτίρια υποστήριξης.

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Οι νέες επιθέσεις ακολουθούν το «βαρύ κύμα» αμερικανικών πληγμάτων που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη και είχε ως στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε ολόκληρο το Ιράν. Η νέα ανταλλαγή χτυπημάτων επαναφέρει τις εχθροπραξίες σε υψηλότερη ένταση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις με drones σε ενεργειακές και ναυτιλιακές υποδομές φαίνεται να διευρύνονται γεωγραφικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι εξελίξεις στην Αίγυπτο. Οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι drone έπληξε δύο πλοία στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτας, προκαλώντας πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πρόκειται για το πρώτο πλήγμα σε αιγυπτιακό έδαφος από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, εξέλιξη που ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω γεωγραφική εξάπλωση της σύγκρουσης.

Το περιστατικό στρέφει παράλληλα την προσοχή στη Διώρυγα του Σουέζ, μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου και της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Η αυξανόμενη εμβέλεια των επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων και υποδομών δημιουργεί ένα πιο σύνθετο περιβάλλον κινδύνου, το οποίο εκτείνεται πλέον από τον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα έως τη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό.

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένει, ωστόσο, το Στενό του Ορμούζ, η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης μετέδωσαν ότι δύο δεξαμενόπλοια εμποδίστηκαν να διέλθουν από το στενό, ενώ ακόμη τέσσερα φέρονται να άλλαξαν πορεία. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η αβεβαιότητα γύρω από την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων και ο κίνδυνος περαιτέρω διατάραξης των ενεργειακών ροών ενισχύουν το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές του αργού. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά κάθε νέα εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, καθώς μια σοβαρότερη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα ή στις πετρελαϊκές υποδομές θα μπορούσε να προκαλέσει νέες και εντονότερες αναταράξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας.