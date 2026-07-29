Αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν την Τρίτη πολλαπλές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκευσης οπλισμού στην ανατολική πλευρά του Ιράκ.

Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνεται μετά τη σύντομη αποκλιμάκωση, με το Ιράν να εξαπολύει επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και τις ΗΠΑ, σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, να πλήττουν εγκαταστάσεις στο Ιράκ που συνδέονται με την Τεχεράνη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Σεπτεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 3,42%, στα 86,97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,58%, φθάνοντας στα 82,09 δολάρια το βαρέλι. Η απότομη αντίδραση της αγοράς αντανακλά την επιστροφή των ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Οι στρατιωτικές εξελίξεις πυροδοτούν την άνοδο

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, σε μια αιφνιδιαστική απόπειρα επίθεσης κατά αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν την Τρίτη πολλαπλές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκευσης οπλισμού στην ανατολική πλευρά του Ιράκ. Κατά τη CENTCOM, τα πλήγματα αποτέλεσαν αντίποινα για περισσότερες από 30 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες από ένοπλες οργανώσεις ευθυγραμμισμένες με το Ιράν.

Νέα ανησυχία από την Ερυθρά Θάλασσα

Πρόσθετη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Το βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO) έκανε λόγο για «ύποπτη δραστηριότητα» στην περιοχή, αναφέροντας ότι ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου άκουσε έκρηξη ενώ το πλοίο διέσχιζε το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Η υπηρεσία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

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Στο μικροσκόπιο οι επιθέσεις των Χούθι

Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκονται και οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, καθώς ενδεχόμενα πλήγματα σε μονάδες παραγωγής, αποθηκευτικούς χώρους και λιμενικές υποδομές θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευρύτερα προβλήματα στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής.