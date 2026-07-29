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Οι πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας ανάγκασαν τη Saudi Aramco να διακόψει τη λειτουργία του διυλιστηρίου της στην Τζιζάν, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως.

Ανοδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου λόγω της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για τον εφοδιασμό της αγοράς με αργό πετρέλαιο, έπειτα από αρκετές ημέρες σχετικής αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών.

Γύρω στις 11:00 GMT, η τιμή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, αυξανόταν κατά 5,32%, φτάνοντας τα 88,56 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), επίσης παράδοσης Σεπτεμβρίου, σημείωνε άνοδο 5,02%, στα 83,23 δολάρια το βαρέλι.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους και στην συνέχεια εξαπέλυσε κοινή επιχείρηση με την Σαουδική Αραβία εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ.

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«Οι εξελίξεις αυτές μειώνουν τις ελπίδες για μια γρήγορη αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο», εκτιμούν οι Warren Patterson et Ewa Manthey, αναλυτές της ING .

Χθες οι αγορές είχαν δείξει αισιοδοξία για το ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας, έπειτα από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη είχαν «πολύ καλές πιθανότητες» να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ωστόσο, «καθώς οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας γίνονται ολοένα και συχνότερα στόχος επιθέσεων, αυξάνεται ο κίνδυνος παρατεταμένων διαταραχών στον εφοδιασμό», επισημαίνουν οι αναλυτές.

Η Saudi Aramco διακόπτει τη λειτουργία του διυλιστηρίου της στην Τζιζάν

Οι πρόσφατες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας ανάγκασαν τη Saudi Aramco να διακόψει τη λειτουργία του διυλιστηρίου της στην Τζιζάν, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Tamas Varga, αναλυτή της PVM.

«Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες για την αγορά των διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων», η οποία αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα και στην Ρωσία εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων, προσθέτουν οι αναλυτές της ING.

Η ναυσιπλοΐα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ παραμένει επίσης υπό τον έλεγχο του Ιράν, το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της περιοχής και να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης σήμερα ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Η μείωση των αποθεμάτων και η έντονη ανησυχία για παρατεταμένη ανωμαλία στον εφοδιασμό στηρίζουν ξεκάθαρα τις τιμές των διυλισμένων προϊόντων», καταλήγει ο Tamas Varga, σημειώνοντας ότι οι τιμές τους αυξάνονται περισσότερο από τις τιμές του αργού πετρελαίου.