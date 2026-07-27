Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις όσο και οι ΗΠΑ απέχουν από νέες στρατιωτικές ενέργειες.

Ισχυρή πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να αναστείλει τις επιθέσεις του, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή αποκλιμάκωσε τις ανησυχίες των αγορών έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το Μπρεντ υποχωρεί κατά 4,88% στα περίπου 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση άνω του 5%, διαμορφούμενο στα 84,84 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις όσο και οι ΗΠΑ απέχουν από νέες στρατιωτικές ενέργειες. Όπως φέρεται να δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, η θέση του Ιράν παραμένει «επίθεση έναντι επίθεσης»: εάν σταματήσουν οι επιθέσεις, θα σταματήσουν και οι ιρανικές επιχειρήσεις, ενώ το σχετικό μήνυμα έχει ήδη μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον.

Η προσωρινή αποκλιμάκωση ακολούθησε την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να αναστείλει τους βομβαρδισμούς, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβουλοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησαν ότι ο στρατός είχε περιορισμένες διαθέσιμες επιλογές στόχων και εξέφρασαν ανησυχίες για τη μείωση των αποθεμάτων οπλικών συστημάτων.

Παράλληλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο Fox News ότι ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε την παύση των επιθέσεων προκειμένου να δοθεί χρόνος στις διπλωματικές προσπάθειες.