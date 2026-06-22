Το Ιράν, δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών, την επομένη των συζητήσεων ανάμεσα σε αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει «την συμφωνία επί οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών». Σύμφωνα με το υπουργείο, «αυτός ο οδικός χάρτης δημιουργεί τις συνθήκες για την άμεση έναρξη των νέων τεχνικών συνομιλιών.

Οι δύο αντιπροσωπείες, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αντίστοιχα, αναχωρούν από την Ελβετία για να επιτρέψουν την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών κεκλεισμένων των θυρών που θα διαρκέσουν ολόκληρη την εβδομάδα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπούργκενστοκ στις ελβετικές Αλπεις.

Την νύχτα, οι κυβερνήσεις του Πακιστάν και του Κατάρ ανακοίνωσαν με κοινό κείμενο ότι οι δύο πλευρές «συμφώνησαν επί οδικού χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, θέτοντας τις βάσεις για την άμεση εκκίνηση νέων τεχνικών συζητήσεων».

Το Ιράν, δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

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Η Βέρνη από την πλευρά της δήλωσε έτοιμη να υποστηρίξει την διαδικασία «στο πλαίσιο της παράδοσης της προσφοράς καλών υπηρεσιών».

«Στόχος μας είναι η διπλωματία μας να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, την σταθερότητα και την ειρήνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ