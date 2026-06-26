Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.

Τη διακοπή της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουλίου ανακοίνωσε η Binance, καθώς δεν θα διαθέτει εγκαίρως άδεια λειτουργίας βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA). Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, το οποίο επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να ενισχύσει το προφίλ κανονιστικής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η αίτηση της Binance για απόκτηση άδειας MiCA μέσω της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απορρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία σχεδιάζει πλέον να επιδιώξει την αδειοδότησή της μέσω της Γαλλίας, όπου είχε ήδη πραγματοποιήσει σχετικές επαφές με τις αρμόδιες αρχές.

Από την 1η Ιουλίου όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά κρυπτονομισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια MiCA, διαφορετικά δεν μπορούν να παρέχουν νόμιμα τις υπηρεσίες τους και εκτίθενται σε κυρώσεις.

Η Binance έχει ήδη ενημερώσει πελάτες της σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία ότι δεν θα εξασφαλίσει άδεια έως τις 30 Ιουνίου, παρέχοντας οδηγίες για τη διαχείριση των λογαριασμών τους. Ωστόσο, η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν ζητά από τους χρήστες να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους, επισημαίνοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία τους παραμένουν ασφαλή και προστατευμένα.

Σε ανακοίνωσή της, η Binance υποστήριξε ότι δεν έλαβε επίσημη απάντηση από τις ελληνικές αρχές σχετικά με την αίτησή της και, για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να την αποσύρει και να επιδιώξει αδειοδότηση σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει στρατηγικής σημασίας και εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι θα εξασφαλίσει άδεια MiCA τους επόμενους μήνες.

Η γαλλική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AMF), όπως και η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν προχώρησαν σε σχολιασμό της υπόθεσης.

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Η αποτυχία εξασφάλισης άδειας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Binance επιχειρεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της απέναντι στις εποπτικές αρχές διεθνώς. Το 2023 η εταιρεία παραδέχθηκε παραβιάσεις της αμερικανικής νομοθεσίας που σχετίζονταν με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παραβίαση κυρώσεων, καταβάλλοντας πρόστιμα άνω των 4,3 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, ο ιδρυτής της, Τσανγκπένγκ Ζάο, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, δήλωσε ένοχος και εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόρριψη στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εξασφαλίσει άδεια στην Ελλάδα, η Binance είχε δεσμευθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να δημιουργήσει γραφείο στη χώρα, να προχωρήσει σε σημαντικές προσλήψεις και να υλοποιήσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η αίτησή της φέρεται να απορρίφθηκε λόγω ανησυχιών που σχετίζονταν κυρίως με τους μηχανισμούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και με την αξιολόγηση της καταλληλότητας («fit and proper») του ιδρυτή της εταιρείας.

Η Binance εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Πέρυσι, οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν δικαστική έρευνα για πιθανή εμπλοκή της εταιρείας σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, κατηγορίες που η ίδια απορρίπτει, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει εκτός αγοράς από το 2021.

Την ίδια ώρα, ανταγωνιστικά ανταλλακτήρια που έχουν ήδη εξασφαλίσει άδεια MiCA επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την αποχώρηση της Binance από την ευρωπαϊκή αγορά. Ο ιδρυτής της Bitpanda, Έρικ Ντέμουτ, υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή ρύθμιση δίνει προτεραιότητα στην προστασία των καταναλωτών, καλώντας τους επενδυτές να επιλέξουν την πλατφόρμα του, ενώ αντίστοιχη παρέμβαση πραγματοποίησε και ο ιδρυτής της OKX, Σταρ Σιου, προβάλλοντας τις αδειοδοτημένες υπηρεσίες της εταιρείας του στην Ευρώπη.