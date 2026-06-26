Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν πως «δεν πρόκειται να αποδεχθούν» τη στάση της Τουρκίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προετοιμασίες της φετινής συνόδου COP 31 ΟΗΕ για το κλίμα, προκαλώντας νέα διπλωματική ένταση ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Ωστόσο, παρά τη χθεσινή στήριξη του μπλοκ στην Κύπρο, αν η Άγκυρα δεν αλλάξει στάση κάθε άλλο παρά δεδομένο θεωρείται ότι τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν ομόφωνα να απέχουν από τις εργασίες της συνόδου, ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τον Νοέμβριο την COP31, στην οποία σχεδόν 200 χώρες θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη συνεδρίαση των υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες Πέμπτη, η Κύπρος ενημέρωσε ότι δεν προσκλήθηκε από την Τουρκία σε δύο προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη και στο Τόκιο.

Τούρκοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι η Κύπρος δεν είχε προσκληθεί. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό.

Η αντίδραση της ΕΕ

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν πως «δεν πρόκειται να αποδεχθούν» τη στάση της Τουρκίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η πλήρης αλληλεγγύη και των υπόλοιπων 26 κρατών-μελών θα εφαρμοστεί», δήλωσε ο Χούκστρα σε συνέντευξη Τύπου αργά το βράδυ της Πέμπτης, προσθέτοντας ότι ενημέρωσε τόσο τον ΟΗΕ όσο και την αντιπροσωπεία της Τουρκίας στην ΕΕ πως ο αποκλεισμός της Κύπρου είναι «απαράδεκτος».

«Υπάρχουν 27 κράτη-μέλη που πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο... Πρόκειται για μια Ένωση 27 κρατών, τελεία», τόνισε.

Ερωτηθείς για το τι σημαίνει στην πράξη η «πλήρης αλληλεγγύη» που εξέφρασαν τα κράτη μέλη, και κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μποϊκοτάζ προπαρασκευαστικών συνόδων, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ ο Χούκστρα αρνήθηκε να εισέλθει σε υποθετικά σενάρια, λέγοντας: «Δεν πρόκειται να δεχθούμε, είτε πρόκειται για μικρά είτε για μεγαλύτερα ζητήματα. Είναι θέμα αρχής, αλλά υπάρχουν 27 κράτη μέλη που πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο».

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τη σύνοδο COP31, ενώ η Αυστραλία θα προεδρεύσει των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ, οι οποίες αποτελούν τον βασικό πυρήνα της διάσκεψης. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη διευθέτηση, στην οποία κατέληξαν οι δύο χώρες αφού και οι δύο είχαν διεκδικήσει τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με το Reuters, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκλείσει καμία χώρα από τις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ στο πλαίσιο της COP31. Ωστόσο, η Άγκυρα προετοιμάζει σειρά παράλληλων συμφωνιών και εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της συνόδου, μεταξύ των οποίων και πρωτοβουλία για παγκόσμιο στόχο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αντίδραση της Κύπρου

Από την πλευρά της η Yπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, Μαρία Παναγιώτου, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ κάλεσε σε άμεση κινητοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ:

«Αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προσκληθεί εγκαίρως, τότε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εμπλακούν χωρίς καθυστέρηση με τις τουρκικές αρχές και να μεταφέρουν ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μη πρόσκληση ενός κράτους μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ σε μια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών είναι μη αποδεκτή», τόνισε, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη στήριξη που έχει ήδη λάβει από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη.

Δύο «γραμμές» εντός της ΕΕ

Εάν τελικά αποκλειστεί η Κύπρος, ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην συμμετάσχουν στη COP31 σε ένδειξη αλληλεγγύης.

«Εάν η Κύπρος αντιμετωπιστεί άδικα, δεν θα πρέπει να μεταβούμε στην Τουρκία», δήλωσε ο υφυπουργός Κλίματος της Πολωνίας, Κριστόφ Μπολέστα.

Η Κύπρος ασκεί σήμερα την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα προετοιμασίας των κρατών-μελών για την COP31, μέχρι να αναλάβει τον ρόλο αυτό η Ιρλανδία τον επόμενο μήνα.

Ο Ιρλανδός υπουργός Κλίματος Ντάρα Ο'Μπράιεν δήλωσε στο Reuters ότι η κατάσταση μπορεί να επιλυθεί μέσω του διπλωματικού διαλόγου με την Τουρκία.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο. Δεν υπάρχει λόγος αυτή η κατάσταση να οδηγηθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση», ανέφερε.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν εάν η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρουν να επιλύσουν τη διαφωνία πριν από τη σύνοδο της COP31 τον Νοέμβριο.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπεράσπιση της Κύπρου αποτελεί ζήτημα συνοχής του ευρωπαϊκού μπλοκ και τήρησης θεμελιωδών διπλωματικών αρχών. Για την Τουρκία, η στάση που τηρεί αντανακλά τη διαχρονική της πολιτική απέναντι στο Κυπριακό, ακόμη και ενώ επιδιώκει να φιλοξενήσει με επιτυχία μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες διασκέψεις για το κλίμα.

Εάν η διαφωνία δεν επιλυθεί μέσω της διπλωματικής οδού, υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθεί η πολιτική δυναμική της COP31 και να καταστεί δυσκολότερη η επίτευξη διεθνούς συναίνεσης για βασικές δεσμεύσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Με πληροφορίες από Reuters, moderndiplomacy.eu