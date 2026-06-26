Υποχώρηση καταγράφουν οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον Μάιο, σύμφωνα με τα πανελλαδικά στοιχεία της αγοράς. Η πτώση αφορά όλα τα βασικά καύσιμα, με το υγραέριο κίνησης να εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση και το πετρέλαιο κίνησης να ακολουθεί.
Η εικόνα της αγοράς δείχνει γενικευμένη αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων τον Ιούνιο, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 7% έως 15%, εξέλιξη που μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος ανεφοδιασμού για εκατομμύρια οδηγούς ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου.
Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στις 25 Ιουνίου στα 1,923 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,136 ευρώ στις 25 Μαΐου, σημειώνοντας μείωση κατά 21,3 λεπτά ανά λίτρο ή 9,97%.
Η αμόλυβδη 100 οκτανίων υποχώρησε από τα 2,330 ευρώ στα 2,166 ευρώ ανά λίτρο, παρουσιάζοντας πτώση 16,4 λεπτών ή 7,04%.
Στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), η μέση τιμή μειώθηκε από τα 1,815 ευρώ στα 1,615 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή κατά 20 λεπτά ή 11,02%, προσφέροντας σημαντική ελάφρυνση στο κόστος μετακίνησης και μεταφορών.
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αποκλιμάκωση κατέγραψε το υγραέριο κίνησης (Autogas), καθώς η μέση τιμή του διαμορφώθηκε στα 0,984 ευρώ ανά λίτρο από 1,158 ευρώ έναν μήνα νωρίτερα. Η μείωση έφτασε τα 17,4 λεπτά ανά λίτρο ή 15,03%, καθιστώντας το το καύσιμο με τη μεγαλύτερη πτώση τιμών μέσα σε έναν μήνα.