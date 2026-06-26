Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αποκλιμάκωση κατέγραψε το υγραέριο κίνησης (Autogas), καθώς η μέση τιμή του διαμορφώθηκε στα 0,984 ευρώ ανά λίτρο από 1,158 ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

Υποχώρηση καταγράφουν οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον Μάιο, σύμφωνα με τα πανελλαδικά στοιχεία της αγοράς. Η πτώση αφορά όλα τα βασικά καύσιμα, με το υγραέριο κίνησης να εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση και το πετρέλαιο κίνησης να ακολουθεί.

Η εικόνα της αγοράς δείχνει γενικευμένη αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων τον Ιούνιο, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 7% έως 15%, εξέλιξη που μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος ανεφοδιασμού για εκατομμύρια οδηγούς ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στις 25 Ιουνίου στα 1,923 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,136 ευρώ στις 25 Μαΐου, σημειώνοντας μείωση κατά 21,3 λεπτά ανά λίτρο ή 9,97%.

Η αμόλυβδη 100 οκτανίων υποχώρησε από τα 2,330 ευρώ στα 2,166 ευρώ ανά λίτρο, παρουσιάζοντας πτώση 16,4 λεπτών ή 7,04%.

Στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), η μέση τιμή μειώθηκε από τα 1,815 ευρώ στα 1,615 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή κατά 20 λεπτά ή 11,02%, προσφέροντας σημαντική ελάφρυνση στο κόστος μετακίνησης και μεταφορών.

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Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αποκλιμάκωση κατέγραψε το υγραέριο κίνησης (Autogas), καθώς η μέση τιμή του διαμορφώθηκε στα 0,984 ευρώ ανά λίτρο από 1,158 ευρώ έναν μήνα νωρίτερα. Η μείωση έφτασε τα 17,4 λεπτά ανά λίτρο ή 15,03%, καθιστώντας το το καύσιμο με τη μεγαλύτερη πτώση τιμών μέσα σε έναν μήνα.