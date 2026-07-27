Στήνει Παρατηρητήριο Τιμών στην ακτοπλοΐα με τη συμμετοχή των πολιτών

Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Τιμών Ακτοπλοϊκών Μετακινήσεων αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και τα βασικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων μετακινήσεων.

Όπως αναφέρει το κόμμα, πρόκειται για μια ψηφιακή βάση δεδομένων που φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που, όπως υποστηρίζει, αφήνει η κυβέρνηση στην παρακολούθηση του κόστους των ακτοπλοϊκών μεταφορών, διαμορφώνοντας πολιτικές βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία και στη συμμετοχή των πολιτών. Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να καταχωρούν πληροφορίες για το ταξίδι τους, όπως τη γραμμή και τα λιμάνια αναχώρησης και άφιξης, την ημερομηνία και ώρα του δρομολογίου, την τιμή του εισιτηρίου, την κατηγορία θέσης ή καμπίνας, καθώς και τυχόν εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές που αξιοποίησαν.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας των τιμών στην ακτοπλοΐα και θα αποτελέσουν εργαλείο για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής με διαφάνεια και τεκμηρίωση.

Το κάλεσμα στους πολίτες

«Αφιερώστε μας 3 λεπτά - να σχεδιάσουμε μαζί το Παρατηρητήριο Τιμών της Ακτοπλοΐας. Πόσο κοστίζει η μετακίνηση με πλοίο στην Ελλάδα; Συμμετέχουμε ενεργά καταγράφοντας τι πληρώνουμε!

Μπείτε τώρα στην πλατφόρμα: https://digitalsociety.gr/aktoploika/

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Μέσα από μία απλή ψηφιακή διαδικασία, κάθε πολίτης μπορεί να καταχωρήσει στοιχεία, όπως:

● Τη γραμμή και τους λιμένες αναχώρησης και άφιξης

● Την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης

● Την τιμή του εισιτηρίου επιβάτη, την κατηγορία θέσης ή καμπίνας

● Μειώσεις ή ειδικές κατηγορίες ή προσφορές

Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί μια πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα. Η ακτοπλοΐα δεν είναι μία απλή εμπορική δραστηριότητα. Είναι βασική υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος, όρος κοινωνικής συνοχής και αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν οι κάτοικοι των νησιών να ζουν, να εργάζονται, να επιχειρούν, να σπουδάζουν ισότιμα με τους πολίτες της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση και ευκαιρίες σε αυτή.»