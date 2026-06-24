Κάθε αγορά καυσίμων για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο, το οποίο θα διαβιβάζεται αυτόματα στο myDATA, εξασφαλίζοντας την πλήρη καταγραφή της συναλλαγής.

Τέλος σε μία από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές φοροδιαφυγής στον χώρο των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ, με την απόφαση Α.1129/2026 του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο τεκμηρίωσης των επαγγελματικών αγορών καυσίμων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, για κάθε συναλλαγή χονδρικής (B2B) σε πρατήρια υγρών καυσίμων θα απαιτείται η έκδοση τιμολογίου ανεξαρτήτως ποσού, καταργώντας ουσιαστικά τη δυνατότητα χρήσης απλών αποδείξεων λιανικής για φορολογικούς σκοπούς. Η νέα ρύθμιση βάζει οριστικό φρένο στο λεγόμενο «εμπόριο» αποδείξεων, μια πρακτική που επέτρεπε σε ορισμένους επιτήδειους να συγκεντρώνουν αποδείξεις καυσίμων από τρίτους και στη συνέχεια να ζητούν την έκδοση τιμολογίων προκειμένου να εμφανίζουν ανύπαρκτες επαγγελματικές δαπάνες και να μειώνουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Το καθεστώς αυτό είχε θεσπιστεί σε μια εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε ηλεκτρονική τιμολόγηση ούτε αυτόματη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA. Ωστόσο, με την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, η ΑΑΔΕ κρίνει ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος διατήρησης της συγκεκριμένης εξαίρεσης. Στο εξής, οι αποδείξεις λιανικής πώλησης καυσίμων που δεν φέρουν το ΑΦΜ του πελάτη δεν θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση επαγγελματικών εξόδων. Κάθε αγορά καυσίμων για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο, το οποίο θα διαβιβάζεται αυτόματα στο myDATA, εξασφαλίζοντας την πλήρη καταγραφή της συναλλαγής και διευκολύνοντας τους φορολογικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η νέα διαδικασία δεν συνεπάγεται πρόσθετο τεχνολογικό ή λειτουργικό βάρος για τα πρατήρια καυσίμων, καθώς ήδη διαθέτουν τη δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων μέσω των υφιστάμενων συστημάτων τους. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τον τρόπο τεκμηρίωσης των επαγγελματικών δαπανών και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης της διαφάνειας στις συναλλαγές.