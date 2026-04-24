Διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ανώτατου πλαφόν τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο diesel σε τρία πρατήρια της Αιτωλοακαρνανίας και έξι της Θεσσαλονίκης.

Πρόστιμα 54.000 ευρώ θα επιβληθούν σε 9 πρατήρια καυσίμων μετά από ελέγχους που αποκάλυψαν υπέρβαση πλαφόν και παραλείψεις στην καταγραφή τιμών.

Όπως ανακοινώθηκε, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή,πραγματοποίησε συντονισμένους ελέγχους τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα. Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για την τήρηση του πλαφόν στις τιμές των καυσίμων.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ανώτατου πλαφόν τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο diesel σε τρία πρατήρια της Αιτωλοακαρνανίας και έξι της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις μη καταχώρισης στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπει η νομοθεσία. Για τις διαπιστωμένες παραβάσεις θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 54.000 ευρώ στα εννέα πρατήρια.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι συνεχίζει τους συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα, τονίζοντας πως δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

