Σε χειρουργείου υποβλήθηκε τις ημέρες του Πάσχα η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη.

Λίγες ημέρες μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου και αποκάλυψε ότι παραμένει στο νοσοκομείο, καθώς δεν έχει τα χρήματα να μεταφερθεί σε δομή αποκατάστασης.

Η ηθοποιός, τις ημέρες του Πάσχα βρισκόταν στην Αίγινα, ενώ επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα ύστερα από ένα ατύχημα που την οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση:

«Ήμουν στην Αίγινα. Το έπαθα Μεγάλη Πέμπτη. Είδαν ότι ήταν σοβαρή η κατάσταση και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω Αθήνα-Πειραιά να εγχειριστώ. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα ισχίου. Χειρουργήθηκα από έναν υπέροχο γιατρό τη Δευτέρα του Πάσχα και ο γιατρός αυτός ήταν στην Αίγινα. Αν είναι δυνατόν. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει όχι».

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, το χειρουργείο πήγε καλά, αλλά πλέον χρειάζεται αποκατάσταση: «Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης για έναν μήνα, αλλά δεν έχω τα χρήματα αυτά τα περισσευούμενα να τα δώσω για έναν μήνα. Σηκώνομαι με το πι, έχω αρχίσει και περπατάω, αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας. Δεν γίνεται όλη μέρα να είμαι με το πι».

