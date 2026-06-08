Η παράταση δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενόψει της επικείμενης αναπροσαρμογής των συντελεστών φόρου και εισφοράς για τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων.

Στις 30 Ιουνίου 2026 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας (ν. 27/1975) για το φορολογικό έτος 2026, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση (Α.1093/2026) του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η παράταση δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενόψει της επικείμενης αναπροσαρμογής των συντελεστών φόρου και εισφοράς για τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι έως και τις 30 Ιουνίου καταβάλλεται εμπρόθεσμα και η δεύτερη δόση του φόρου, γεγονός που σημαίνει ότι οι προθεσμίες πληρωμής της πρώτης και της δεύτερης δόσης συμπίπτουν. Παράλληλα, έως την ίδια ημερομηνία πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις που αφορούν μεταβιβάσεις πλοίων με ελληνική σημαία, την πρώτη ύψωση της ελληνικής σημαίας, καθώς και την πρώτη ανάθεση διαχείρισης πλοίων με ξένη σημαία από την Ελλάδα, εφόσον τα σχετικά γεγονότα συνέβησαν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά.

Για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, έως τις 30 Ιουνίου πρέπει να καταβληθεί και η πρώτη δόση του οφειλόμενου φόρου. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εξοφλείται σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521 της ΑΑΔΕ, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

