Όσα δήλωσαν καλλιτέχνες και συντοπίτες του Νίκου Ξυλούρη.

Μία νέα πληροφορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή του MEGA, «Buongiorno», η οποία θέλει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη να γίνεται ταινία.

Την είδηση έκανε γνωστή το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου, ο Άρης Καβατζίκης, ενώ το πρωί της Πέμπτης, προβλήθηκε σχετικό ρεπορτάζ.

Kαλλιτέχνες και συντοπίτες του σπουδαίου ερμηνευτή, μίλησαν για το εγχείρημα, που αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά από την εταιρεία παραγωγής Tanweer Group.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzhj3ij40rt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ανάμεσά τους, ο Μιχάλης Αεράκης, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων και ο Νίκος Ζωιδάκης, αναφέρονται στο ενδεχόμενο η ζωή του Νίκου Ξυλούρη να γίνει ταινία.

Ο ερμηνευτής Λουδοβίκος των Ανωγείων, ανέφερε αρχικά: «Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο είναι ένα σύμβολο με καθολική αποδοχή, που συνδύασε το χάρισμα της φωνής με τον χαρακτήρα. Αυτό το ζευγάρι έκανε την επιτυχία. Ένας γλυκός άνθρωπος, αθώος, με ένα χάρισμα φωνής…».

Στη συνέχεια, ο λυράρης και ερμηνευτής Νίκος Ζωιδάκης, τόνισε: «Ενημερώθηκα ότι θα γίνει ταινία η ζωή του Ξυλούρη πραγματικά, εμείς οι κρητικοί είμαστε πολύ υπερήφανοι για έναν τέτοιο άνθρωπο και καλλιτέχνη. Μπράβο σε αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία τη ζωή ενός ανθρώπου που αξίζει να διδαχθούν και τα παιδιά μας…».

Παράλληλα, ο ηθοποιός, Μιχάλης Αεράκης, τόνισε ότι η συγκεκριμένη ταινία – αφιέρωμα θα έπρεπε να έχει γυριστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα: «Η ταινία αυτή, εκτιμώ ότι έχει αργήσει γιατί τέτοιοι άνθρωποι όπως ήταν ο Νίκος… Ήταν ένας φωτεινός φάρος σε τρεις διαστάσεις. Τον γνώριζα και είχαμε και συγγενικές σχέσεις. Ήταν άνθρωπος με κεφαλαία. Όσο ανέβαινε ψηλά, γινόταν όλο και πιο ταπεινός… Είχε ένα τεράστιο καλλιτεχνικό μπόι. Ο Ξυλούρης, παραμένει αναντικατάστατος…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0c7csaogpl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο, ο Μανώλης Κονταρός, δήλωσε: «Αισθάνομαι πολύ όμορφα γιατί έχουμε μεγαλώσει και εμείς και άλλες γενιές με τα τραγούδια του. Εκτός από μεγάλος τραγουδιστής ήταν και πολύ καλός άνθρωπος… Θεωρώ ότι μέσα από την ταινία θα παραδειγματιστούν και οι νέοι».

Παρ’ όλα αυτά, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», κατέστη σαφές, ότι δεν υπάρχουν ακόμη περαιτέρω πληροφορίες ενώ δεν έχει αποφασιστεί το ποιος ηθοποιός θα ενσαρκώσει το Νίκο Ξυλούρη στην ταινία.