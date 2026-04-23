Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Διδασκάλου. Άγνωστοι βανδάλισαν το πρόσωπό της σε αφίσα θεάτρου.

Με ένα ιδιαίτερο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπη η Κατερίνα Διδασκάλου, η οποία αντίκρισε την εικόνα της βανδαλισμένη και χωρίς κεφάλι σε αφίσα της παράστασης «Γλάρος» που πρωταγωνιστεί.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός με τους συνεργάτες της, αντίκρισαν τη μαρκίζα να έχει βανδαλιστεί, έχοντας αφαιρεθεί με αιχμηρό αντικείμενο το πρόσωπο της πρωταγωνίστριας.

Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», όπου προβλήθηκαν οι εικόνες τις κατεστραμμένης αφίσας.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Λιάγκας, η μαρκίζα βρισκόταν σε τέτοιο ύψος που ο δράστης θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιήσει σκάλα για να την φτάσει, ενώ η ζημιά προέρχεται από πριόνι.

Η Κατερίνα Διδασκάλου, μίλησε στην εκπομπή, εξηγώντας ότι αρχικά υπέστη σοκ:

«Να σας πω την αλήθεια στην αρχή ήταν λίγο σοκ, είπα «ώπα τι έγινε τώρα; Τι μπορεί να συνέβη;». Στην αρχή είναι αγριευτικό. Αλλά στεναχωρήθηκα και για την καταστροφή που έγινε γιατί αυτή η αφίσα είναι τεράστια και αυτό σημαίνει πρόσθετα έξοδα τώρα για τον παραγωγό μας, που θα αναγκαστεί να την αλλάξει φυσικά. Μα το έχουν κόψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν το έχουν κόψει άτσαλα για να το καταστρέψουν. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση».

Μάλιστα, όπως εξήγησε η ηθοποιός, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν αντιμέτωπη με ένα τέτοιο περιστατικό, καθώς λαμβάνει θετικά σχόλια από τον κόσμο, τόσο στο θέατρο, όσο και μέσω των social media:

«Οι άνθρωποι που έρχονται στο θέατρο μόνο καλά μου λένε. Δεν έχω δει, έτσι, αρνητικά πράγματα. Και στο Instagram δεν βλέπω να μου γράφει κάποιος κακόβουλα ή αρνητικά σχόλια. Κάποιος ήθελε πάρα πολύ αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι βανδαλισμένη. Θα είχαν βάλει μουστάκια και κέρατα ξέρω ‘γω, δεν υπάρχει τέτοιο πράγματα. Είναι δηλαδή, έχει κάνει ώρα αυτός για να το κάνει. Το έστειλα στα παιδιά μου και μου λένε «κάποιος που θέλει πολύ να σε έχει στο δωμάτιο του». Εντάξει αυτά δεν είναι για να φοβόμαστε. Δεν βγαίνει η ζωή με φόβο. Υπάρχουν κάμερες γύρω γύρω, στη Συγγρού όχι απέξω από το θέατρο, αλλά θα τον βρουν τον δράστη που θα πάει».

