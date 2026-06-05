Η αναφορά του Στέλιου Μάινα στη νέα γενιά ανθρώπων και τη συμμετοχή του στη σειρά «Άγιος Έρωτας».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε ο Στέλιος Μαίνας και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Ιουνίου.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη σειρά «Άγιος Έρωτας», αλλά και στη νέα γενιά ανθρώπων που μάχεται, όπως είπε, με θολά τα όρια των προοπτικών.

«Ναι, πιστεύω στη νέα γενιά που είναι αδικημένη, χωρίς τις προοπτικές που είχαμε εμείς. Με λιγότερες προοπτικές. Μάλλον, με πιο θολά τα όρια των προοπτικών. Όσο και αν φαίνεται πληθωριστικό, ότι ζούμε σε μία κοινωνία πληθωριστική οι νέοι αγωνίζονται και μάχονται με ένα πολύ πιο άγριο θηρίο απ’ ότι εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε».

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Αναφερόμενος στη σειρά «Άγιος Έρωτας», είπε: «Μπήκα στη σειρά για λίγο, ήταν μία επίσκεψη και έφυγα. Ήταν εξαιρετικά. Θα είμαι παρών σε κάποιο άλλο κομμάτι, κάποιας άλλης σειράς».