Η Αθηνά Μαξίμου παραχώρησε μία εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον».

Για τον τρόπο που την επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια μίλησε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, η Αθηνά Μαξίμου που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον».

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την συνταξιοδότηση, αναφέροντας ότι κάθε άνθρωπος επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο.

Παράλληλα, εστίασε στις ανθρώπινες σχέσεις και στον τρόπο που την επηρεάζουν τυχόν αρνητικά σχόλια που αφορούν είτε την ίδια είτε κάποιον συνάνθρωπο της.

Όπως εξήγησε η καλοσύνη θα πρέπει να βγαίνει αφιλτράριστη σε αντίθεση με τα κακοπροαίρετα σχόλια: «Τα θετικά πρέπει να λέγονται αφιλτράριστα, και ό,τι άσχημο πρέπει να το φιλτράρουμε πριν το πούμε. Είναι τόσο εύκολο να κάνεις το κακό σχόλιο. Τόσο εύκολο να πεις έναν κακό λόγο για τον συνάνθρωπο σου, το φίλο σου, τον γνωστό σου… Γίνεται χαμός στα social media από τέτοια σχόλια. Το θεωρώ τόσο εύκολο!».

Σε ό,τι αφορά την στάση που κρατάει η ίδια απέναντι σε τέτοιου είδους σχολιασμούς ανέφερε: «Όλοι επηρεαζόμαστε από αυτά. Εμένα προσωπικά μου δημιουργεί μεγάλη ταραχή. Όχι προσωπικά, υπαρξιακά αναρωτιέμαι γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να το πει εκείνη την ώρα, όχι μόνο για μένα, γενικά. Γιατί τόσο μεγάλη ανάγκη. Πόσο θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει; Μου προκαλεί υπαρξιακή ταραχή αυτό το πράγμα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

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«Έχουν υπάρξει φορές που έχω απαντήσει και άλλες φόρες ου απλά μπλοκάρω, γιατί λέω ότι απλά δεν ανήκεις στο ψυχικό μου περιβάλλον. Τις φορές που έχω απαντήσει νομίζω ότι το κάνω με τέτοια ευγένεια που φέρνω τον άλλον σε δύσκολη θέση».

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