Ο Βασίλης Ζούλιας μίλησε για την συνεργασία του με την παραγωγή της σειράς «Emily In Paris».

Ο Βασίλης Ζούλιας είναι ο σχεδιαστής που συνεργάστηκε με την παραγωγή της σειράς «Emily In Paris» με την πρωταγωνίστρια, Λίλι Κόλινς, να επιλέγει και να φοράει ορισμένες από τις δημιουργίες.

Η εν λόγω σειρά, σε ένα μεγάλο βαθμό βασίζεται στην αισθητική και στο ενδυματολογικό κομμάτι, με πολλές από τις επιλογές να είναι ιδιαίτερες και εκκεντρικές.

Ο σχεδιαστής, το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, μίλησε για την εμπειρία του από όταν συμπεριλήφθηκαν στη σειρά έξι από τις δημιουργίες του, αναφέροντας μάλιστα ότι ήταν ο μόνος από τους σχεδιαστές που πληρώθηκε.

«Είναι καταξίωση και μας έχει δώσει τεράστια χαρά και βεβαία το Emily In Paris άλλαξε την καριέρα μου μέσα σε μία νύχτα. Ο Περικλής Κονδυλάτος είναι στενός φίλος με τη στιλίστρια του Sex and the City, θρυλική στιλίστρια, και έστειλε μέσα στον κορονοϊό μαζί με τη δική του δουλειά και τη δική μου. Έτσι έγινε η γνωριμία. Η Πατρίτσια (σ.σ η στιλίστρια) μετά μου έστειλε κάποια μήνυμα…».

Και συνέχισε: «Βέβαια τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή για να φορέσει κάτι η Λίλι Κόλινς, άκουσα ότι θέλει 100 με 150 χιλιάδες ευρώ. Για να βάλει κάτι στη σειρά… Με εμάς ήταν πολύ διαφορετικά. Εγώ πληρώθηκα. Ήμουν ο μόνο που πληρώθηκε. Και τα πλήρωσε η ίδια, αυτό είναι το καταπληκτικό. Τα επέλεξε η ίδια, τα πλήρωσε και τα φόρεσε…».

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Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την καριέρα του η συγκριμένη συνεργασία ανέφερε: «Μπήκαμε στον παγκόσμιο χάρτη μέσα σε μια νύχτα. Γιατί 160 χώρες μπήκαν να ψάξουν τα ρούχα που φόραγε μέσα σε δέκα ώρες που βγήκε η σειρά».

Τέλος, μίλησε για συνεργασίες που θα ήθελε να πραγματοποιήσει μελλοντικά: «Θα ήθελα να ντύσω την Κέιτ Μπλάνσετ. Όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι είναι πίσω από μεγάλες πολυεθνικέ που πληρώνουν για τη Κέιτ Μπλάνσετ. Εγώ έχω μπει οργανικά όπου είμαι, με την αξία των ρούχων… Δεν έχω πληρώσει ποτέ για να φορέσουν ρούχο μου».

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