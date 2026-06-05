Η Κατερίνα Καινούργιου διέψευσε τις φήμες που την θέλουν έγκυο για δεύτερη φορά.

Πριν από μόλις δύο μήνες η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, την Ξένια και η παρουσιάστρια θέλησε να αποσαφηνίσει ότι δεν διανύει δεύτερη εγκυμοσύνη.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η ίδια έκανε γνωστό ότι γράφονται ψευδείς ειδήσεις σε περιοδικά που την θέλουν να κυοφορεί για δεύτερη φορά, αναφέροντας μάλιστα και το φύλλο του μωρού.

«Πολλά γράφονται! Ισχύουν; Σήμερα γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος στο δεύτερο παιδί! Είναι αυτοί οι τίτλοι σε κάτι περιοδικά: «Έγκυος στο δεύτερο. Έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας η Καινούργιου. Έρχεται ο γιος!» Άρα έχω και δεύτερο παιδί, έχω και το φύλλο… έχω γεννήσει 60 μέρες. Δεν είμαι έγκυος πάντως… Γράφουν ψέματα», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου διακωμωδώντας την είδηση διαψεύδοντάς την.

Δείτε το βίντεο από το 3.30 λεπτό

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