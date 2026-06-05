Όσα είπε η ευρωβουλεύτρια στο Breakfast@Star.

Η παρουσίαση των δύο χρόνων του έργου της Ελεονώρας Μελέτη στην Ευρωβουλή έγινε με φόντο έναν διαφορετικό «πρωινό καφέ» στο κέντρο της Αθήνας. Ο τίτλος αυτός δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς για την ίδια είναι άκρως διφορούμενος κι αποτελεί ορόσημο.

«Πρωινός καφές είναι η εκπομπή με την οποία ξεκίνησα ουσιαστικά την καριέρα μου ως παρουσιάστρια... αλλά είναι κι αυτός που γίνεται ανάμεσα στους πολιτικούς», είπε αρχικά στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη.

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