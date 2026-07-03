Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με την ίδια ομάδα συνεργατών.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, έγραψε το φινάλε στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha και η παρουσιάστρια θέλησε να αποχαιρετήσει και να ευχαριστήσει έναν – έναν τους συν εργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Η ίδια, επιβεβαίωσε ότι η εκπομπή θα επιστρέψει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, χωρίς αλλαγές στην ομάδα των συνεργατών της.

Λίγα λεπτά πριν κλείσουν οι κάμερες η Κατερίνα Καινούργιου έκανε τον απολογισμό της φετινής χρονιάς δηλώνοντας «πλήρης και πιο ευτυχισμένη από ποτέ».

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχαρίστησε τον τηλεοπτικό σταθμό, τα στελέχη του και όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, ανακοινώνοντας παράλληλα την συνεργάτιδά της που θα γίνει και η νονά της κόρης της:

«Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι αυτή ήταν πολύ σημαντική για εμένα. Δεν έχει να κάνει με την επιτυχία της εκπομπής, και μηδέν να κάναμε… Οι άνθρωποι εδώ, και της διοίκησης του σταθμού μου στάθηκαν πάρα πολύ! Ήταν μία χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω μανούλα. Ήρθα εδώ τον Σεπτέμβριο, ούσα έγκυος, τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης μου. Τον Απρίλιο έφερε το κοριτσάκι μου στον κόσμο. Όλους αυτούς τους μήνες, οι άνθρωποι εδώ με πρόσεξαν πάρα πολύ με απίστευτη κατανόηση, φροντίδα, είχα μία πολύ όμορφη εγκυμοσύνη και μετά γέννα. Είμαι εδώ, μανούλα και πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ. Όσα πράγματα και αν κάνω τηλεοπτικά, είτε επιτυχίες, είτε αποτυχίες, αυτή η χρονιά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μου πολύ ξεχωριστά», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους συνεργάτες της.

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Η ανακοίνωση της Κατερίνας Καινούργιου για τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Παράλληλα, όταν βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας της, διευκρίνισε ότι η εκπομπή θα επιστρέψει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, χωρίς αλλαγές στους συντελεστές της: «Επειδή ανά καιρούς γράφετε διάφορες ανακρίβειες, η ομάδα αυτή που είδατε φέτος, αυτή θα είναι και του χρόνου. Είναι αυτό που λένε ότι ‘ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει’. Εμείς που βλέπετε εδώ, θα είμαστε οι ίδιοι και του χρόνου».

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Υπενθυμίζεται, ότι η Κατερίνα Καινούργιου τον Απρίλιο του 2026, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, την μικρή Ξένια, ενώ κατά τη διάρκεια της απουσίας της στην καρέκλα της βρέθηκε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.