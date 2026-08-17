Η συγκίνηση του Μουγκοπέτρου για την υποδοχή του κόσμου.

Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega μίλησε το πρωί ο Άρης Μουγκοπέτρος εκφράζοντας την αλληλεγγύη του σε όσους δοκιμάζονται από τις φωτιές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι νιώθει πιο δυνατός από ποτέ. «Η αγάπη του κόσμου είναι απίστευτα μεγάλη. Είναι τεράστια αυτή δύναμη και σε κάθε εμφάνιση γίνεται λαϊκό προσκύνημα».

«Η αγάπη του κόσμου… κυλάει άφθονη. Η δύναμη που πήρα ήταν από τις προσευχές μου. Πλέον ζω όσα δεν είχα ζήσει».

Αναλυτικά όσα είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος

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