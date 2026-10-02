Η φετινή διοργάνωση καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη παρουσίαση της νέας γυάλινης φιάλης στο κοινό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για το Νο1 φυσικό μεταλλικό νερό στην Ελλάδα.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ γίνεται μέρος μιας ξεχωριστής γαστρονομικής εμπειρίας στο Gastrosophy Fest powered by Protergia, εκεί όπου η υψηλή γαστρονομία, η δημιουργικότητα και η ποιότητα συναντιούνται σε μία ημέρα αφιερωμένη στη γεύση.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, στο Tae Kwon Do, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, signature δημιουργίες και 15 live cooking stations με εκλεκτές πρώτες ύλες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, συνθέτουν ένα δυναμικό σκηνικό γεύσης, έμπνευσης και σύγχρονης γαστρονομικής κουλτούρας.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί παράλληλα μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Φυσικό Μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη παρουσίαση της νέας γυάλινης φιάλης στο κοινό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για το Νο1* φυσικό μεταλλικό νερό στην Ελλάδα.

Διαμορφωμένη από τη φύση, η νέα φιάλη μεταφέρει στο γαστρονομικό τραπέζι την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη μοναδική προέλευσή του νερού μέσα από έναν σύγχρονο, minimal και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό. Το φαράγγι του Βίκου, αναπόσπαστο στοιχείο της σχεδιαστικής της ταυτότητας, ενσωματώνεται στη φιάλη, ενώ κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνει με διακριτική κομψότητα την αισθητική του τραπεζιού και να συνοδεύει κάθε γευστική εμπειρία

Η παρουσία του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στο Gastrosophy Fest powered by Protergia αποκτά μια ακόμη ουσιαστική διάσταση, διευρύνοντας τη συζήτηση που αναδεικνύει τον ρόλο του νερού πέρα από ένα στοιχείο του τραπεζιού αλλά ως έναν από τους βασικότερους συντελεστές σε ολόκληρη τη διαδρομή της τροφής.

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Ο Chef Χάρης Νικολούζος θα εκπροσωπήσει το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στη συζήτηση που θα εστιάσει στο νερό ως έναν από τους σημαντικότερους «αόρατους» πόρους πίσω από την τροφή, φωτίζοντας τη σημασία του από την προέλευση και την παραγωγή έως την τελική γαστρονομική εμπειρία.

*ΝielsenIQ Year 2025 Total Market Still Water