Οι 17 χώρες αντιτίθενται στο στρατόπεδο της Γερμανίας και των 5 ακόμα χωρών, που ζητούν οριζόντιες περικοπές αρκετών εκατοντάδων δισ. ευρώ , είναι και η Ελλάδα.

Δεκαεπτά κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει δημόσια για περικοπές στη γεωργία και τις περιφερειακές πληρωμές στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό, σε μια επίπληξη της στάσης της Γερμανίας στις διαπραγματεύσεις, αναφέρει σε αποκλειστικό του άρθρο το Politico.

Η επιστολή, που υπογράφηκε την Παρασκευή από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Ελλάδα, μεταξύ άλλων χωρών, ασκεί έντονες πιέσεις στην ιρλανδική εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να διατηρήσει ανέπαφες δαπάνες ύψους σχεδόν 900 δισ. ευρώ στο επερχόμενο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα.

Αυτό συστήνει νέες εντάσεις με το αντίπαλο «στρατόπεδο» των 6 χωρών, δηλαδή των Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία, το οποίο ηγείται η Γερμανία, η οποία και ανανέωσε τις εκκλήσεις της για οριζόντιες περικοπές αρκετών εκατοντάδων δισ. ευρώ με κοινή της επιστολή την περασμένη εβδομάδα.

«Άρα πιστεύουμε ότι η συνολική χρηματοδότηση για την Πολιτική Συνοχή και την ΚΑΠ πρέπει να διατηρηθεί στο επόμενο ΠΔΠ», έγραψαν οι 17 χώρες στην επιστολή προς τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν, την οποία επικαλείται το Politico.

Οι υπογράφουσες χώρες είναι οι Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία.

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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν συντόνισαν την πρωτοβουλία και θα είναι οι οικοδεσπότες μιας άτυπης συνάντησης των χωρών αυτών στο περιθώριο του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Το Πολυτελές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) χρηματοδοτεί τα πάντα από τις αγροτικές επιδοτήσεις ως την αναπτυξιακή βοήθεια και είναι μεταξύ των πιο σκληρών διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες

Το 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένας προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ για την περίοδο του 2028-2034 και μετακίνησε εκατοντάδες δισεκατομμύρια από τη γεωργία και τις περιφερειακές ενισχύσεις, τη λεγόμενη πολιτική συνοχής, προς νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα.

Η ομάδα των επονομαζόμενων Φίλων της Συνοχής, προειδοποίησε ότι περαιτέρω περικοπές στα κονδύλια για τη γεωργία και τη συνοχή «θα αποδυνάμωναν απλώς τον προϋπολογισμό και θα έθεταν σε κίνδυνο τη δημόσια στήριξη προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα».

Το διαπραγματευτικό έγγραφο της Ιρλανδίας, θα θέσει το πλαίσιο της συζήτησης στη σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βιάζονται να διασφαλίζουν μία συμφωνία μεταξύ τους μέχρι το τέλος του έτους, πριν οι εθνικές εκλογές σε Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία, απειλήσουν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα είναι η εισαγωγή νέων φόρων σε επίπεδο ΕΕ, γνωστοί ως «ίδιοι πόροι», για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή πρότεινε πέντε νέες εισφορές, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αποφέρουν 66 δις. ευρώ ετησίως.

Το φορολογικό πακέτο έχει την ισχυρή στήριξη της Γαλλίας, αλλά αρκετές εθνικές κυβερνήσεις αντιτίθεται με μεμονωμένες προτάσεις, καθώς φοβούνται πως επηρεαστούν δυσανάλογα από τις επιβαρύνσεις.

Οι 17 χώρες έγραψαν στην επιστολή τους πως οι νέοι ίδιοι πόροι θα πρέπει να είναι «γνήσιοι, δίκαιοι, απλοί και μη οπισθοδρομικοί».

Οι χώρες επανέλαβαν επίσης τα αιτήματά τους για αναβολή της αποπληρωμής του χρέους της περιόδου μετά την πανδημία, το οποίο αναμένεται να κοστίζει 25 δισ. ευρώ ετησίως, και τάχθηκαν κατά των δημοσιονομικών εκπτώσεων υπέρ των πλουσιότερων χωρών.

Με πληροφορίες του Politico