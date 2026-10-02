Νέα δεδομένα διαμορφώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 για την υποδομή φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αλλάζουν σταδιακά οι κανόνες για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με νέες υποχρεώσεις για κτίρια, χώρους στάθμευσης και δημόσια σημεία φόρτισης.

Περισσότεροι φορτιστές σε κτίρια και πάρκινγκ

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 για την υποδομή φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, καθώς τίθενται σε εφαρμογή απαιτήσεις που αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μη οικιστικά κτίρια, δηλαδή χώροι όπως εμπορικά καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις που διαθέτουν μεγάλους χώρους στάθμευσης. Για κτίρια με περισσότερες από 20 θέσεις στάθμευσης προβλέπονται πλέον συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης.

Βασικός κανόνας είναι η πρόβλεψη τουλάχιστον ενός σημείου φόρτισης για κάθε δέκα θέσεις στάθμευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και η δυνατότητα εγκατάστασης κατάλληλης καλωδίωσης, ώστε σημαντικό μέρος των θέσεων να μπορεί να εξοπλιστεί με φορτιστές χωρίς να απαιτούνται εκ νέου μεγάλης κλίμακας ηλεκτρολογικές εργασίες.

Η αλλαγή αφορά ουσιαστικά τη δημιουργία μιας πιο οργανωμένης υποδομής, ώστε η φόρτιση να μην περιορίζεται αποκλειστικά στο σπίτι ή στους ειδικούς σταθμούς φόρτισης.

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Τι σημαίνει για όσους έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Για τον οδηγό ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η εξέλιξη αυτή σημαίνει περισσότερες δυνατότητες φόρτισης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένας εργαζόμενος θα μπορεί, για παράδειγμα, να φορτίζει το αυτοκίνητό του στον χώρο εργασίας, ενώ αντίστοιχα ένας καταναλωτής θα μπορεί να συνδυάζει τη φόρτιση με την παραμονή του σε ένα εμπορικό κατάστημα ή ένα οργανωμένο πάρκινγκ.

Η αύξηση των διαθέσιμων φορτιστών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, καθώς η διαθεσιμότητα υποδομών αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που εξετάζει κάποιος πριν επιλέξει ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Παράλληλα, οι απαιτήσεις δεν περιορίζονται μόνο στην ποσότητα των φορτιστών. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο που εφαρμόζεται σταδιακά προβλέπει συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης, με στόχο οι υπηρεσίες να γίνουν πιο εύχρηστες και περισσότερο συμβατές μεταξύ τους.

Περισσότερες και πιο εύχρηστες δημόσιες υποδομές

Από το 2027 ενισχύονται και οι απαιτήσεις που αφορούν τα δημόσια σημεία φόρτισης, ιδιαίτερα στους βασικούς οδικούς άξονες και σε χώρους που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό οδηγών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πιο πυκνό δίκτυο, ώστε οι μετακινήσεις με ηλεκτρικό αυτοκίνητο να μπορούν να πραγματοποιούνται ευκολότερα ακόμη και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Παράλληλα, οι νέες τεχνικές απαιτήσεις αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί το αυτοκίνητο με τον φορτιστή. Η τεχνολογία προχωρά προς συστήματα που θα επιτρέπουν ευκολότερη ταυτοποίηση του οχήματος και αυτοματοποιημένες διαδικασίες κατά τη φόρτιση, περιορίζοντας σταδιακά την ανάγκη για διαφορετικές εφαρμογές και διαδικασίες από δίκτυο σε δίκτυο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα πληρώνεις με την χρεωστική ή πιστωτική κάρτα σου, όπως κάνεις δηλαδή και στο πρατήριο καυσίμων. Για την Ελλάδα, η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνονται και η αγορά περνά σταδιακά από το στάδιο της πρώιμης ανάπτυξης σε μια ευρύτερη φάση υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο να κυκλοφορούν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους ελληνικούς δρόμους, αλλά να υπάρχει και η αντίστοιχη υποδομή που θα μπορεί να τα υποστηρίξει.

Από το 2027, λοιπόν, η φόρτιση αναμένεται να γίνει πιο εύκολα προσβάσιμη σε περισσότερα σημεία της καθημερινότητας, αλλάζοντας σταδιακά και τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί οργανώνουν τις μετακινήσεις τους.