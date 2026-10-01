Στην ευρωπαϊκή παραγωγή στρέφεται η Geely, εξετάζοντας την κατασκευή plug-in hybrid SUV στην Ισπανία, καθώς η νέα εμπορική πραγματικότητα και οι δασμοί αλλάζουν τη στρατηγική των Κινέζων κατασκευαστών.

Η Geely ενισχύει τη στρατηγική της στην ευρωπαϊκή αγορά και εξετάζει την κατασκευή ενός νέου plug-in hybrid SUV στην Ισπανία, αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις της Ford στη Βαλένθια.

Η κίνηση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που αποσκοπεί στη δημιουργία παραγωγικής βάσης επί ευρωπαϊκού εδάφους, περιορίζοντας παράλληλα την επίδραση των εμπορικών φραγμών που έχουν διαμορφωθεί για τα αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης.

Η παρουσία της Geely στη Βαλένθια δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο σχέδιο. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη συμφωνήσει με τη Ford για την αξιοποίηση του ισπανικού εργοστασίου μέσω κοινής εταιρικής δομής. Η νέα κοινοπραξία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η παραγωγή των πρώτων μοντέλων προβλέπεται να ξεκινήσει το 2028.

Τι ακριβώς θα συμβεί

Ο αρχικός προγραμματισμός αφορά δύο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα της Geely. Το πρώτο από αυτά είναι το EX5, ενώ η ταυτότητα του δεύτερου μοντέλου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στον σχεδιασμό φαίνεται πλέον να προστίθεται και ένα plug-in hybrid SUV, εξέλιξη που θα διευρύνει το μείγμα των μοντέλων που μπορούν να κατασκευάζονται στην ισπανική μονάδα.

Η επιλογή της τοπικής παραγωγής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αρχές εφαρμόζουν πρόσθετους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα. Για τη Geely, ο συγκεκριμένος πρόσθετος δασμός ανέρχεται σε 18,8%, πέρα από τον υφιστάμενο δασμό εισαγωγής που ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

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Με τη μεταφορά της παραγωγής στην Ευρώπη, οι κατασκευαστές μπορούν να περιορίσουν την έκθεσή τους σε αυτούς τους επιβαρύνσεις. Τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις δεν αντιμετωπίζονται ως εισαγόμενα οχήματα κινεζικής παραγωγής, γεγονός που καθιστά την ανάπτυξη τοπικών εργοστασίων ολοένα και πιο ελκυστική επιλογή για τους ομίλους από την Κίνα.

Στα χνάρια της...Ford

Η Geely, μάλιστα, δεν χρειάζεται να δημιουργήσει μια νέα μονάδα παραγωγής από το μηδέν. Μέσω της συμφωνίας με τη Ford αποκτά πρόσβαση σε μια ήδη οργανωμένη βιομηχανική εγκατάσταση, με το απαιτούμενο προσωπικό, τις υποδομές και την παραγωγική τεχνογνωσία. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τόσο ο χρόνος υλοποίησης όσο και το αρχικό κόστος μιας μεγάλης βιομηχανικής επένδυσης.

Το εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια έχει σημαντική παραγωγική δυναμικότητα, η οποία φτάνει περίπου τις 500.000 μονάδες τον χρόνο. Η κοινοπραξία που δημιουργείται θα αξιοποιήσει την εγκατάσταση για την παραγωγή οχημάτων των δύο εταιρειών, με τη Ford να διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, στο 66%, και τη Geely να κατέχει το υπόλοιπο 34%.

Η Ισπανία, από την πλευρά της, έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα σημαντικό κέντρο για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τα τελευταία χρόνια προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από κινεζικούς ομίλους. Η διαθεσιμότητα μεγάλων εργοστασίων, η υφιστάμενη βιομηχανική υποδομή και η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί τέτοιου είδους επενδύσεις.

Παράλληλα, η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη αρχίσει να φιλοξενεί παραγωγικές δραστηριότητες κινεζικών εταιρειών. Η Chery έχει προχωρήσει στην παραγωγή οχημάτων στη Βαρκελώνη μέσω της συνεργασίας της με την Ebro, ενώ ανάλογες κινήσεις από άλλους κατασκευαστές δείχνουν ότι η τοπική παραγωγή αποτελεί πλέον βασικό μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής των κινεζικών brands.

Τα plug in στο προσκήνιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανή επιλογή ενός plug-in hybrid μοντέλου. Τα PHEV ακολουθούν διαφορετικό καθεστώς από τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς αντισταθμιστικούς δασμούς. Παράλληλα, συνδυάζουν ηλεκτρική μετακίνηση για τις καθημερινές διαδρομές με κινητήρα εσωτερικής καύσης για μεγαλύτερες αποστάσεις, προσφέροντας μια ενδιάμεση λύση στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Για τη Geely, ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων που σχεδιάζεται να κατασκευάζονται στη Βαλένθια. Έτσι, η εταιρεία θα μπορούσε να διαθέτει στην Ευρώπη διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, έχοντας ταυτόχρονα μέρος της παραγωγής της εντός της ίδιας της αγοράς.

Η εξέλιξη στη Βαλένθια αποτυπώνει και μια ευρύτερη μεταβολή στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κινεζικές εταιρείες δεν περιορίζονται πλέον στην εξαγωγή αυτοκινήτων από την Κίνα προς την Ευρώπη, αλλά αναζητούν τρόπους να αποκτήσουν παραγωγική παρουσία στην ίδια την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η τάση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες συνεργασίες με ευρωπαϊκούς ομίλους, αλλά και στην αξιοποίηση υφιστάμενων εργοστασίων που διαθέτουν παραγωγική δυναμικότητα. Για τους Κινέζους κατασκευαστές, το μοντέλο αυτό προσφέρει ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευελιξία, μικρότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές και καλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ισπανία, η εκλεκτή...

Στην περίπτωση της Geely, η συμφωνία με τη Ford και η πιθανότητα παραγωγής ενός plug-in hybrid SUV δημιουργούν ένα ευρύτερο πλάνο για την ισπανική μονάδα. Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, η Βαλένθια μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής παραγωγικής στρατηγικής της εταιρείας και ταυτόχρονα σημείο αναφοράς για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην αγορά της Ευρώπης.

Η στροφή προς την τοπική παραγωγή δείχνει, τέλος, ότι οι εμπορικοί περιορισμοί που έχουν τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά δεν λειτουργούν μόνο ως εμπόδιο για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Παράλληλα, δημιουργούν κίνητρο για επενδύσεις και παραγωγικές συνεργασίες εντός Ευρώπης, μεταβάλλοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι κατασκευαστές από την Κίνα οργανώνουν την παρουσία τους στην ήπειρο.