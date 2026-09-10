Η Karen Horton έγινε η περήφανη ιδιοκτήτρια του 1.000.000ού Ford Puma.

Η αντικατάσταση του αυτοκινήτου ύστερα από εννέα χρόνια έκρυβε τελικά για την Karen Horton μια ιδιαίτερη έκπληξη. Ο γιος της, ο οποίος εργάζεται ως μηχανικός στη Ford, ήταν εκείνος που την παρότρυνε να δοκιμάσει ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, παρότι η ίδια δεν είχε οδηγήσει ποτέ στο παρελθόν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όμως, ένα σύντομο test-drive ήταν αρκετό για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Η Karen εντυπωσιάστηκε από την ευκολία που παρείχε στην οδήγηση το νέο Puma Gen-E και, έχοντας ήδη ισχυρούς δεσμούς με τη Ford, αποφάσισε να προχωρήσει στην απόκτησή του. Άλλωστε, όπως εξηγεί, το Puma Gen-E ήταν το 28ο όχημα Ford που περνούσε στην κατοχή της οικογένειάς της, ενώ αυτή τη στιγμή ο σύζυγός της οδηγεί μια Mustang Dark Horse.

Το χρώμα αποδείχθηκε καθοριστικό

Η επιλογή του αυτοκινήτου δεν ήταν δύσκολη, αλλά το χρώμα αποδείχθηκε καθοριστικό. Παρότι υπήρχε άμεσα διαθέσιμο ένα μπλε Puma Gen-E, η Karen δεν έκρυψε την προτίμησή της για την απόχρωση Electric Yellow, καθώς, όπως η ίδια λέει, αγαπά τα έντονα χρώματα. Αυτό που δεν γνώριζε όμως όταν έκανε την παραγγελία ήταν ότι το αυτοκίνητό της ήταν το 1.000.000ό Puma που κατασκευάστηκε ποτέ.

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Η είδηση αποτέλεσε φυσικά μεγάλη έκπληξη και είχε ως αποτέλεσμα η Karen να ταξιδέψει στο εργοστάσιο της Ford Otosan στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, προκειμένου να παραλάβει το νέο της αυτοκίνητο αλλά και να παρακολουθήσει από κοντά την κατασκευή του. Για δύο ολόκληρες ημέρες η Karmen είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής - από το γυμνό αμάξωμα μέχρι την ολοκλήρωση του οχήματος - βλέποντας μεταξύ άλλων την εγκατάσταση της μπαταρίας, του ηλεκτροκινητήρα, των καθισμάτων, αλλά και πολλών άλλων επιμέρους μερών και τμημάτων. Η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, με την Karen να φωτογραφίζεται με το νέο αυτοκίνητό της πριν από την επίσημη τελετή για το ένα 1.000.000 Puma.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι, πολύ σύντομα, η επιλογή του ηλεκτρικού Puma Gen-E φαίνεται πως εξελίχθηκε σε οικογενειακή «κόντρα». Η ίδια παραδέχεται χαρακτηριστικά ότι ο σύζυγός της «δεν προλαβαίνει να το οδηγήσει», καθώς οι δυο τους σχεδόν… μάχονται για τα κλειδιά του.

«Το λατρεύω. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο εύκολο είναι να οδηγείς αυτό το αυτοκίνητο. Οι κάμερες στάθμευσης βοηθούν πολύ, αλλά και η απόκριση και η άμεση ισχύς του κινητήρα. Με ξάφνιασε λίγο στην αρχή, αλλά στην πραγματικότητα μου δίνει την αίσθηση ότι είμαι πολύ πιο ασφαλής, γιατί όταν χρειάζομαι την επιτάχυνση δεν υπάρχει δισταγμός. Η ηλεκτρική ώθηση σου δίνει αυτοπεποίθηση», δήλωσε η Karmen.

Και συμπλήρωσε: «Οι μεγάλες οθόνες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι εξαιρετικές. Δεν είχα ποτέ μια τεράστια οθόνη σαν αυτή - με προειδοποιεί όταν υπάρχει μια στροφή εμπρός στο δρόμο και μου δίνει πολλές οδηγίες που είναι πραγματικά χρήσιμες όταν οδηγώ σε μια σκοτεινή επαρχιακή οδό ή στη βροχή. Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης το σύστημα BlueCruise. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά ανυπομονώ να το κάνω. Επίσης, υπάρχει το GigaBox. Πριν λίγες μέρες πήγαμε μέχρι το Somerset για διακοπές. Πήραμε μαζί μας αποσκευές για δύο εβδομάδες και τις βάλαμε όλες στο GigaBox και στο χώρο αποσκευών. Δεν είχαμε τίποτα απολύτως στα πίσω καθίσματα».

Αναφερόμενη περαιτέρω στην εμπειρία οδήγησης και χρήσης του Puna Gen-E, η Karmen είπε: «Έβαζα περίπου 80 λίρες βενζίνη κάθε μήνα στο προηγούμενο αυτοκίνητό μου – τώρα ξοδεύω περίπου 20 λίρες για ηλεκτρική ενέργεια. Το συνδέω στην πρίζα για φόρτιση μερικές φορές την εβδομάδα και απλώς χρησιμοποιώ την εφαρμογή για φόρτιση έως το 80% και το αφήνω όλη τη νύχτα. Από εκεί και πέρα, λάτρεψα αμέσως το σύστημα one-pedal. Με αυτό μπορώ να αυξήσω την φόρτιση της μπαταρίας».