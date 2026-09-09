Έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώγου Μαζωνάκη αλλά και την ίδια την «κλινική».

Σοβαρές καταγγελίες για την φερόμενη «κλινική» στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για θεραπεία, πριν μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Ελπίς», και διαπιστωθεί ο θάνατός του, αφήνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για «υποτιθέμενη κλινική» και διευκρινίζει πως η άδεια που είχε η εν λόγω κλινική ήταν απλού παθολογικού ιατρείου, που σημαίνει ότι «δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2097745420499997092?s=46&t=Ia82ytwGMQSsJYLBPMI6TA}

Κανένας έλεγχος από τις αρχές;

Ωστόσο εντύπωση προκαλεί ότι η κλινική, όπως αυτοαναφέρεται στο site της διαφημίζει ακριβώς τις θεραπείες τις οποίες τώρα ο Άδωνις Γεωργιάδης καταγγέλλει ότι δεν είχε την άδεια για να κάνει.

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«Η κλινική μας αποτελεί φάρο ελπίδας για όσους αναζητούν προηγμένες θεραπείες στην αναγεννητική ιατρική» αναφέρει το site, που διαφημίζει ότι κάνει θεραπείες βλαστοκυττάρων. Λέει χαρακτηριστικά «εξερευνήστε το φάσμα των υπηρεσιών μας, που επικεντρώνονται στην επαναστατική χρήση των βλαστοκυττάρων CD34+. Κάθε θεραπεία είναι προσαρμοσμένη στο άτομο, εξασφαλίζοντας μια εξατομικευμένη εμπειρία θεραπείας» μεταξύ άλλων.

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει: πώς οι υπεύθυνοι – υπουργείο Υγείας, υπουργός Υγείας, ΙΣΑ και λοιποί φορείς μιλούν τώρα για παθολογικό ιατρείο και όχι αδειοδοτημένη κλινική, από τη στιγμή που η ίδια η κλινική ευθέως και δημόσια αυτοδιαφημιζόταν η ίδια αλλά και το διάσημο προϊόν της και πώς λειτουργούσε χωρίς να έχει υπάρξει κανείς προηγούμενος έλεγχος;

«Στην Κλινική Βλαστοκυττάρων, χρησιμοποιούμε την υπερσύγχρονη συσκευή Smart M-Cell 2 για να αξιοποιήσουμε τις θεραπευτικές ικανότητες του ίδιου του σώματος» διαφημίζει λίγο πιο κάτω, μόλις στην κεντρική ιντερνετική σελίδα του το «παθολογικό ιατρείο» κατά τον υπουργό Υγείας που λειτουργούσε ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας.

Η διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών ενώ στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών καταθέτει αυτή την ώρα ο γιατρός της φερόμενης κλινικής στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας.

Νωρίτερα το απόγευμα, αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν στον χώρο όπου στεγάζεται το ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο όμως ήταν κλειστό και οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να μπουν στο κτίριο. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί μετέβησαν, παράλληλα, και στο νοσοκομείο «Ελπίς» για να διαπιστώσουν αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αργότερα ο γιατρός έφτασε στην αστυνομία αυτοβούλως για να καταθέσει.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή αλλά και εάν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στην φερόμενη κλινική στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Μόλις του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα, όμως, υπέστη ανακοπή. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ και κατά τη διαδρομή προς το νοσοκομείο αλλά όπως αναφέρει και το ιατρικό ανακοινωθέν ο τραγουδιστής έφτασε χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης. Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ελπίς» αναφέρει χαρακτηριστικά πως :«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».