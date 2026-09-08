Κλήρωση για mega τζακ ποτ έγινε απόψε (8/9) στο Τζόκερ, αφού πάνω από 7,1 εκατ. ευρώ περίμεναν τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 7, 9, 19, 40 και Τζόκερ το 16.
Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, αλλά τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία (5). Επίσης, 14 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Πέμπτη (10/9), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 7,5 εκατ. ευρώ.
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=EK4_F1ouRYQ}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)