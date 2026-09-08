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Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων Τζόκερ για την αποψινή κλήρωση.

Απόψε (8/9) πραγματοποιείται η κλήρωση του Τζόκερ για το mega τζακ ποτ των τουλάχιστον 7,1 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη Κυριακή (6/9) σημειώθηκε το 24ο διαδοχικό τζακ ποτ στο Τζόκερ. Έτσι, το χρηματικό έπαθλο για τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας ανέβηκε στα τουλάχιστον 7,1 εκατ. ευρώ για την αποψινή κλήρωση.

Επίσης, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα πάρουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία, ποσό που κέρδισε ένας τυχερός την περασμένη Κυριακή.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

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