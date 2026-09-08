O εμβληματικός «Flying Finn» επιστρέφει στη δράση για το ελληνικό κοινό – Πώς θα κλείσετε θέση για να δείτε το showcar της McLaren και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να τρέχουν live στο ΟΑΚΑ.

Για τους φίλους της McLaren, ο Mika Häkkinen δεν είναι απλώς ένας θρύλος της Formula 1. Είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς οδηγούς στην ιστορία της ομάδας, ο οποίος σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με το ταλέντο, την ταχύτητα και τις αξέχαστες μονομαχίες του στις πίστες.

Η παρουσία του στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» προσδίδει ξεχωριστή λάμψη στο μεγάλο event που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, μετατρέποντάς το σε μια εμπειρία που κανένας φίλος του motorsport δεν θα θέλει να χάσει.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τον παλμό της McLaren και να απολαύσει ένα μοναδικό θέαμα που θα μεταφέρει την ατμόσφαιρα ενός διεθνούς motorsport show στην καρδιά της Αθήνας. Το εντυπωσιακό showrun με το showcar MCL60 της McLaren και την εμβληματική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna, που θα τρέξουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ, θα προφέρουν δυνατές συγκινήσεις. Οδηγοί-θρύλοι της βρετανικής ομάδας, μοναδικά showcars, ένα fan zone γεμάτο δράση και πολλές ακόμη εκπλήξεις θα συνθέσουν ένα ανεπανάληπτο σκηνικό.

Παράλληλα, ορισμένοι τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν εμπειρίες που συνήθως συναντά κανείς μόνο στη διάρκεια των επίσημων αγώνων: Από hot laps στη θέση του συνοδηγού με το Allwyn McLaren Supercar και αποκλειστική πρόσβαση στο γκαράζ της McLaren Racing, μέχρι συναντήσεις με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του παγκόσμιου motorsport.

Πώς θα ζήσετε αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας και να ζήσουν VIP στιγμές, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω των καταστημάτων Allwyn ή του allwyn.gr, διεκδικώντας μια θέση σε ένα από τα πιο συναρπαστικά motorsport events της χρονιάς.

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Η αντίστροφη μέτρηση για το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» έχει ξεκινήσει. Στις 3 Οκτωβρίου, το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει ένα μοναδικό θέαμα υψηλών ταχυτήτων, με θρυλικά showcars, κορυφαίους οδηγούς και χιλιάδες φίλους τoυ μηχανοκίνητου αθλητισμού να μοιράζονται μια εμπειρία που δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Εσύ θα είσαι εκεί;

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