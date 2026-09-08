Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε παράλληλα ότι η βαθύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει σήμερα η Αριστερά δεν βρίσκεται στην απουσία προγραμματικών θέσεων, αλλά στην κρίση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί απέναντί της.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε στο Ράδιο Παρατηρητής 94.0 FM της Κομοτηνής την επόμενη της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Αναφερόμενος στο κάλεσμα που απηύθυνε από τη ΔΕΘ προς τις δυνάμεις της Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης χαρακτήρισε τον σημερινό κατακερματισμό ένα από τα βασικά προβλήματα της πολιτικής έκφρασης του χώρου. «Το μείζον είναι να μπορέσει να αναπτυχθεί κοινή δράση, διάλογος και, γιατί όχι, ένα κοινό πολιτικό σχήμα, μια εκλογική συμμαχία ενδεχομένως ενόψει των εκλογών, όταν αυτές γίνουν. Γιατί έχει σημασία να είναι ισχυρή η φωνή της Αριστεράς και στη Βουλή και στην κοινωνία», τόνισε.

Όπως είπε, οι συνθήκες είναι σήμερα πιο ώριμες σε σχέση με μερικούς μήνες πριν, καθώς το πολιτικό τοπίο έχει ξεκαθαρίσει περισσότερο και έχουν γίνει σαφέστερες οι προγραμματικές και ιδεολογικές αφετηρίες των διαφορετικών δυνάμεων. Ασκώντας κριτική στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανέφερε ότι έχει απομακρυνθεί από «βασικές και πάγιες θέσεις και αξίες του χώρου της Αριστεράς» στην προσπάθειά της να προσεγγίσει ευρύτερα ακροατήρια.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς ξεκαθάρισε όμως ότι οποιαδήποτε ενωτική διαδικασία δεν μπορεί να στηριχθεί απλώς στην εκλογική αριθμητική. «Πρέπει να βάλουμε κάτω προγράμματα, πρέπει να βάλουμε κάτω πολιτικές προτεραιότητες και να συζητήσουμε ανοιχτά. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς πολιτικό πλαίσιο μια τέτοια διαδικασία», σημείωσε.

Το πρόβλημα της Αριστεράς σήμερα είναι πρόβλημα αξιοπιστίας

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε παράλληλα ότι η βαθύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει σήμερα η Αριστερά δεν βρίσκεται στην απουσία προγραμματικών θέσεων, αλλά στην κρίση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί απέναντί της. «Η Αριστερά έχει πολύ καλές προγραμματικές θέσεις, ουσιαστικές, ρεαλιστικές, που απαντάνε στα προβλήματα της κοινωνίας. Όμως ο κόσμος κατεβάζει ρολά και δεν τις ακούει, επειδή έχει τρωθεί η αξιοπιστία της», σημείωσε.

Συνέδεσε την κρίση αυτή σε μεγάλο βαθμό με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και τις επιλογές του ιδιαίτερα μετά το 2023, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ειλικρινής αποτίμηση των ευθυνών. «Δεν μπορεί να προσποιούμαστε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα και ότι έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι που εξαφανίζει όλα τα κακώς κείμενα. Πρέπει να συζητηθούν και να αποτιμηθούν», υπογράμμισε.

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Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ περιέγραψε μια εικόνα της χώρας που απέχει ριζικά από όσα βιώνει η πλειοψηφία του λαού

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκάθαρα προεκλογική, με τη λογική «λίγα σε πολλούς». Όπως είπε, το βασικότερο πρόβλημα ήταν ότι ο πρωθυπουργός περιέγραψε μια εικόνα της χώρας που απέχει ριζικά από όσα βιώνουν εργαζόμενοι, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, νέοι και οικογένειες.

«Παρουσιάζεται μια εικονική πραγματικότητα η οποία έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη βιωμένη πραγματικότητα», ανέφερε. «Αυτή τη στιγμή η κοινωνία βρίσκεται σε συνθήκες γενικευμένης ανασφάλειας, όπου το εισόδημα τελειώνει πριν από το τέλος του μήνα και μια απρόβλεπτη δαπάνη αρκεί για να ανατρέψει πλήρως τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το χειρότερο συναίσθημα είναι ότι δεν υπάρχει προοπτική. Ότι αν κάτι σου συμβεί και σε πετάξει λίγο έξω από το οικονομικό σου πρόγραμμα, μπορεί να σε διαλύσει», σημείωσε.

Πλαφόν στα ενοίκια: «Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ανατίμηση με διψήφια ποσοστά»

Αναφορά έκανε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης στο στεγαστικό, το οποίο χαρακτήρισε μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών στατιστικών ως προς την επιβάρυνση των νοικοκυριών από τη στέγαση, σύμφωνα με στοιχεία με τα οποία περίπου το 35% των νοικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στεγαστικές ανάγκες.

Η Νέα Αριστερά προτείνει τη θέσπιση ανώτατου ορίου στα ενοίκια με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου. «Είναι ένα θέμα που στην Ελλάδα δεν το ακουμπάμε γιατί φοβόμαστε ότι θα συγκρουστούμε με τους ιδιοκτήτες. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Μπορούν να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί η ανατίμηση των ενοικίων με διψήφια ποσοστά κάθε χρόνο», τόνισε. Όπως επισήμανε, η κατάσταση αυτή προκαλεί πλέον «διάρρηξη του κοινωνικού ιστού», καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος κατοικίας.

Κατάργηση της Golden Visa και σοβαρός έλεγχος στο Airbnb

Στις προτάσεις της Νέας Αριστεράς για τη στέγη εντάσσονται επίσης η κατάργηση της Golden Visa και η αυστηρότερη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. «Η Golden Visa και το Airbnb έχουν αποδομήσει πλήρως τις πόλεις και τις συνθήκες της στέγασης στο όνομα, υποτίθεται, της προσέλκυσης επενδύσεων», ανέφερε. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για επενδύσεις που δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας και δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα, αλλά συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών των ακινήτων και των ενοικίων. Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση για τη δημιουργία δημόσιου μηχανισμού διαχείρισης κατοικιών. Το κράτος, σύμφωνα με την πρόταση, θα εξασφαλίζει μακροχρόνιο και εγγυημένο εισόδημα στους ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστά ακίνητα, θα αναλαμβάνει την ανακαίνιση και ενεργειακή τους αναβάθμιση και στη συνέχεια θα τα διαθέτει προς ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια και προσιτό μίσθωμα.

Μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά αγαθά - 6% στα τρόφιμα

Στη συζήτηση τέθηκαν και οι φορολογικές προτάσεις της Νέας Αριστεράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επανέλαβε την πρόταση για μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που θα δίνει άμεση ανάσα στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Διπλασιασμός των μισθών γιατρών και νοσηλευτών μέσα σε μία τετραετία

Αναλυτικά αναφέρθηκε και στην πρόταση της Νέας Αριστεράς για διπλασιασμό των μισθών των γιατρών και των νοσηλευτών του ΕΣΥ μέσα σε μια τετραετία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για ανέφικτη πρόταση, αναφέροντας ως παραδείγματα τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, που προχώρησαν σε μεγάλες μισθολογικές αυξήσεις προκειμένου να ανακόψουν τη φυγή γιατρών προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως τόνισε, το πρόβλημα του ελληνικού ΕΣΥ δεν αφορά μόνο τους χαμηλούς μισθούς, αλλά και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στη χθεσινή επίσκεψη αντιπροσωπείας της Νέας Αριστεράς στο Θεαγένειο, όπου, όπως είπε, οι γιατροί περιέγραψαν απανωτές εφημερίες, ρεπό που δεν χορηγούνται και προσωπικό που φτάνει στα όρια της σωματικής εξάντλησης.

«Αν δεν αποφασίσουμε στρατηγικά ως χώρα ότι θα δώσουμε περισσότερα χρήματα, ότι θα αυξήσουμε τις δαπάνες ώστε να υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας και να υπάρχουν γιατροί, το ΕΣΥ θα καταρρεύσει και θα μείνουν μόνο τα ιδιωτικά νοσοκομεία», προειδοποίησε.

Οι πολιτικές λιτότητας τροφοδοτούν την Ακροδεξιά

Με αφορμή τη συζήτηση για τον «δημοσιονομικό χώρο» και την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έθεσε το ερώτημα κατά πόσο οι ίδιες οι ευρωπαϊκές πολιτικές δημιουργούν το κοινωνικό έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η ακροδεξιά δυσαρέσκεια. «Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά αν αυτή η Ευρώπη και αυτές οι πολιτικές είναι που ρίχνουν λάδι στη φωτιά της Ακροδεξιάς», τόνισε. Όπως εξήγησε, όταν στο όνομα των δημοσιονομικών κανόνων περιορίζεται η δυνατότητα ενός κράτους να ενισχύσει τη δημόσια Υγεία, την Παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση και το κοινωνικό κράτος, εντείνονται η κοινωνική απόγνωση και το αίσθημα εγκατάλειψης. «Πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτές ακριβώς οι πολιτικές είναι που τροφοδοτούν το μίσος και τις αιτίες που ανεβάζουν την Ακροδεξιά», ανέφερε.

Συνέδριο στα τέλη Οκτωβρίου

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε στην πορεία ανασυγκρότησης του κόμματος και στην προετοιμασία για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Όπως ανακοίνωσε, το συνέδριο της Νέας Αριστεράς θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου και θα έχει στο επίκεντρο τόσο την εκλογική στρατηγική όσο και το ζήτημα της ενότητας της Αριστεράς. «Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει και μπορούν πλέον να λιώσουν οι πάγοι και να βάλουμε το ζήτημα της ενότητας στο τραπέζι», σημείωσε.