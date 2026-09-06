Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Πρόκειται για έναν τόπο φυλάκισης, βασανισμών και εκτελέσεων, όπου ήρθαν στο φως ομαδικοί τάφοι της περιόδου του Εμφυλίου.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, συνοδευόμενος από τη βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα και αντιπροσωπεία του κόμματος, κατέθεσε λουλούδια στον μαρτυρικό μνημείο του Επταπυργίου, του Δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν τόπο φυλάκισης, βασανισμών και εκτελέσεων, όπου ήρθαν στο φως ομαδικοί τάφοι της περιόδου του Εμφυλίου.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί τη συνέχιση των ερευνών, την ταυτοποίηση των σορών και την απόδοσή τους στις οικογένειές τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αποτελεί πρόκληση το υπουργείο Πολιτισμού να διατηρεί το Επταπύργιο στον κατάλογο του ΟΔΑΠ για γαστρονομικές εκδηλώσεις και εμπορική αξιοποίηση» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.