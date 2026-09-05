«Να ανατραπεί η πολιτική Μητσοτάκη και οι παραλλαγές της»

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα μέτρα που ανακοίνωσε στην ομιλία του στην ΔΕΘ εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου 5/9 με ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε απόψε πως είναι ο πρωθυπουργός της ψευδεπίγραφης παράλληλης πραγματικότητας. Ενόσω επί της πρωθυπουργίας του η κοινωνική πλειοψηφία μαστίζεται από την ακρίβεια, τα εισοδήματα εξαφανίζονται από το υψηλό κόστος ζωής, οι ανισότητες διευρύνονται, η διαφθορά και η διαπλοκή δηλητηριάζουν κάθε οικονομική δραστηριότητα, ο αυταρχισμός αποτελεί το κυρίαρχο modus vivendi των κυβερνώντων και η Ελλάδα γίνεται συμμέτοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς της ευρύτερης περιοχής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε επιτυχίες στη διακυβέρνησή του.

Όσον αφορά τις εξαγγελίες του, αν και μίλησε περί «κοινωνικής ανταπόδοσης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε πως η κυβέρνησή του δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να ελαφρύνει την πλειοψηφία της κοινωνίας. Οι αυξήσεις και τα επιδόματα που προανήγγειλε δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντισταθμίσουν τις απώλειες στην αγοραστική δύναμη των μισθωτών, των επαγγελματιών, των αγροτών και των συνταξιούχων.

Όσο για τη φορολογία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την γνωστή καταστροφική συνταγή της κυβερνητικής πολιτικής: Δεν είπε λέξη για τους έμμεσους φόρους που βαρύνουν δυσανάλογα τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα και καταρρακώνουν την αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας των πολιτών στην Ελλάδα. Συνεχίζει έτσι την πολιτική της υπερφορολόγησης των πολιτών, με σκοπό να τους επιστρέψει ένα ξεροκόμματο μια φορά το χρόνο» ανέφερε η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Οι εξαγγελίες του για το κόστος της ενέργειας μόνο πικρή θυμηδία μπορούν να προκαλέσουν. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα συνεχίζουν για χρόνια να πληρώνουν τεράστιες τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ εξαιτίας αυτών οι τιμές σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά θα συνεχίσουν να παίρνουν την ανιούσα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε, τέλος, να μην πει μισή κουβέντα για τη στεγαστική κρίση και το ανυπόφορο κόστος στέγασης. Οι εξαγγελίες του αποτελούν επανάληψη των ίδιων προγραμμάτων που επέφεραν αυξήσεις στις τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων.

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Η «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας» του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η διαβεβαίωση πως με την πολιτική του οι ανισότητες θα συνεχίσουν να διευρύνονται και πως η οικονομική δυσπραγία θα συνεχίσει να βαραίνει την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.

Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες, οι συνταξιούχοι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τις προεκλογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού ή τις παραλλαγές τους που ακούσαμε ήδη από επίδοξους αντιπάλους του. Η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί. Και μπορεί να την κερδίσει μόνο η πολιτική της Αριστεράς».