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Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη ημέρα.

Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν, όπως κάθε μήνα, σε δύο φάσεις, ανάλογα με το Ταμείο προέλευσης και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Παρότι οι επίσημες ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη ημέρα, συνήθως μετά τις 17:00. Η ακριβής ώρα διαθεσιμότητας εξαρτάται από την τράπεζα.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

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Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων.

Οι κύριες συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.