H έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, αλλά και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens, αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου

Στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) προχωρά η Star Bulk Carriers, η οποία παράλληλα θα πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 112,2 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10:00 έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 16:00, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, αλλά και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens, αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου. Το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 4 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται, σύμφωνα με την εταιρεία, για την πρώτη παράλληλη εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο Euronext Athens που συνοδεύεται από άντληση κεφαλαίων μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η Star Bulk, η οποία είναι ήδη εισηγμένη στο Nasdaq με σύμβολο SBLK, αναφέρει ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ, με βάση τη χρηματιστηριακή αξία, τον αριθμό πλοίων και τη συνολική μεταφορική ικανότητα του στόλου της.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, ύψους έως 112,2 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στον επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου της. Παράλληλα, η παρουσία της τόσο στο Nasdaq όσο και στο Euronext Athens εκτιμάται ότι θα διευρύνει και θα διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση, θα ενισχύσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και θα δημιουργήσει πρόσθετες δυνατότητες για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, δήλωσε:

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«Η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens αποτελεί επιλογή με στρατηγικό χαρακτήρα και ισχυρό συμβολισμό. Αντανακλά το διεθνές αποτύπωμα και τις βαθιές ελληνικές μας ρίζες, καθώς και την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα σε έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς και σε μια αγορά που εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Είναι μια ουσιαστική επενδυτική κίνηση, η οποία ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική της Star Bulk στην ελληνική και ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα και αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας».

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, ανέφερε:

«Η επικείμενη παράλληλη εισαγωγή της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens και κατ’ επέκταση στην ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά αποτελεί ορόσημο στην 20ετή πορεία μας. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διευρύνουμε την επενδυτική μας βάση, να βελτιώσουμε την πρόσβαση μας στις ευρωπαϊκές αγορές και να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Star Bulk είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που προχωρά σε παράλληλη εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στο Euronext Athens, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξή της σε διεθνές χρηματοοικονομικό ναυτιλιακό κέντρο με την πεποίθηση ότι η ελληνική ναυτιλία, η οποία σήμερα ελέγχει το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, αξίζει μια κεφαλαιαγορά αντάξια του μεγέθους, της δυναμικής, της εξωστρέφειας και της φιλοδοξίας της».

Στόλος 145 πλοίων και χρηματιστηριακή αξία 3,5 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η εταιρεία, η Star Bulk έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 3,5 δισ. δολαρίων και είναι εισηγμένη στο Nasdaq από το 2007. Διαθέτει στόλο 145 πλοίων, συνολικής αξίας 4,5 δισ. δολαρίων, με δραστηριότητα σε 500 λιμάνια και 100 χώρες. Από το 2021 έχει διανείμει περισσότερα από 2,1 δισ. δολάρια στους μετόχους της μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών.

Παράλληλα, αναφέρει ότι την τελευταία επταετία έχει επενδύσει περισσότερα από 350 εκατ. δολάρια σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και προγράμματα. Απασχολεί περίπου 3.000 ναυτικούς και στελέχη και διατηρεί γραφεία στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τη Σιγκαπούρη.