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Όπως κάθε μήνα, οι πληρωμές προγραμματίζονται σε δύο φάσεις, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

«Κλείδωσαν» οι επίσημες ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ. Όπως κάθε μήνα, οι πληρωμές προγραμματίζονται σε δύο φάσεις, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Οι συνταξιούχοι, ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής, συνήθως μετά τις 17:00, ανάλογα με την τράπεζα.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις από τα πρώην Ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μη μισθωτών όσο και των μισθωτών.

Τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, μετά τις 17:00, ανάλογα με την τράπεζα.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:

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Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων.

Οι κύριες συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Και σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, μετά τις 17:00, ανάλογα με την τράπεζα.