Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5346 της 31ης Αυγούστου 2026 και αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους αποκτούν οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», καθώς με νέα κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται για δεύτερη φορά η σχετική προκήρυξη.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5346 της 31ης Αυγούστου 2026 και αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Η σημαντικότερη αλλαγή για τους δικαιούχους βρίσκεται στο χρονοδιάγραμμα. Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδύσεων ορίζεται πλέον στις 31 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει ότι η διάρκεια υλοποίησης κάθε αίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες από την ένταξή της στο πρόγραμμα, με τελικό χρονικό όριο, σε κάθε περίπτωση, την παραπάνω ημερομηνία.

Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη στη φάση προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, καθώς έως την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι όροι που προβλέπει η απόφαση ένταξης.

Στα 27 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Η δεύτερη τροποποίηση δεν αλλάζει το συνολικό ύψος του προγράμματος. Ο προϋπολογισμός παραμένει στα 27 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι διαφοροποιούνται οι πηγές χρηματοδότησης του έργου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η δράση έχει ως αντικείμενο την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στις επιχειρήσεις, εντασσόμενη στον ευρύτερο σχεδιασμό για ενεργειακή απόδοση και προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για αυτοκατανάλωση.

Με τη νέα απόφαση δίνεται ιδιαίτερο βάρος και στη διαδικασία που ακολουθεί την ολοκλήρωση της επένδυσης. Για να καταβληθεί η επιχορήγηση, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών, συνοδευόμενο από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ο Φορέας Διαχείρισης και Ελέγχου εξετάζει τα σχετικά έγγραφα πριν προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής.

Πώς θα καταβάλλεται η επιχορήγηση

Κομβικό ρόλο στον μηχανισμό πληρωμών έχουν οι ειδικοί δεσμευμένοι καταπιστευτικοί λογαριασμοί, τα λεγόμενα escrow accounts.

Μετά την έγκριση της αίτησής τους, οι δικαιούχοι εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με αυθεντικοποίηση μέσω Taxisnet και δημιουργούν ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό με το ποσό της εγκεκριμένης επιδότησης. Το ποσό πιστώνεται μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης του προγράμματος και στη συνέχεια μπορεί να αποδεσμευθεί μετά από αίτημα του δικαιούχου και τον απαιτούμενο έλεγχο των δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με την απόφαση, εντός 20 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος ελέγχονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή και αποδέσμευση του ποσού, καθώς και η επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών.

Για την τελική αποδέσμευση της χρηματοδότησης απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, δηλαδή να έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός που εντάχθηκε στο πρόγραμμα και να έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη Δήλωση Ετοιμότητας ή Αίτημα Ενεργοποίησης στον αρμόδιο Διαχειριστή.

Η παράταση της προθεσμίας συνοδεύεται από σαφείς υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης μπορούν να πραγματοποιούνται έλεγχοι των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας, ενώ ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα τον αρμόδιο φορέα για οποιαδήποτε μεταβολή της αίτησης ή για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της επένδυσης.

Οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η παράβαση των όρων μπορεί να οδηγήσει από συστάσεις συμμόρφωσης έως και ανάκληση της ένταξης και έντοκη επιστροφή της δημόσιας χρηματοδότησης.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση απένταξης, ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών από την ημερομηνία της απένταξης.

Τέλος, σημασία έχει και ο έλεγχος για ενδεχόμενη διπλή χρηματοδότηση. Πριν από την καταβολή της επιχορήγησης εξετάζεται τόσο η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών όσο και το εάν οι ίδιες δαπάνες έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί μάλιστα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή λογιστικά στοιχεία προκειμένου να πιστοποιήσει τη νομιμότητα των δαπανών.