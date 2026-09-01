Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ από την 1η έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2026.

Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Σεπτέμβριο προβλέπει νέα απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ από την 1η έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το ύψος της επιδότησης διατηρείται στα 0,08 ευρώ προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

Πρόκειται για συνέχεια της παρέμβασης που ξεκίνησε την άνοιξη του 2026 με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η αρχική απόφαση για τη χορήγηση της επιδότησης εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου, ενώ ακολούθησαν διαδοχικές αναπροσαρμογές τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούλιο.

Η νέα παράταση συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση των πιέσεων στην αγορά καυσίμων. Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη επιδότησης της τιμής του diesel λόγω της αύξησης που συνεχίζει να καταγράφεται στην τιμή του πετρελαίου, αλλά και της συνεπακόλουθης επιβάρυνσης στο κόστος των μετακινήσεων και των μεταφορών.

Για τον Σεπτέμβριο η πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμάται στα 30 εκατ. ευρώ, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά δεδομένα. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις υπό κατανομή πιστώσεις των Γενικών Κρατικών Δαπανών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.