«Το βίντεο ΑΙ ήταν τελικά ταιριαστό. Χρειαζόταν πολλή τεχνητή νοημοσύνη για να παρουσιαστεί αυτή η αναδιανομή δημόσιου χρήματος προς τους οικονομικά ισχυρούς», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει, με ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά με αφορμή το χθεσινό ΑΙ βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Λίγους μέρες πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επιδοθεί σε μία ανελέητη προπαγάνδα με αιχμή του δόρατος τον ίδιο τον πρωθυπουργό ώστε να μας πείσει πόσο περίφημα τα έχει πάει τα τελευταία χρόνια που κυβερνά την χώρα.

Στο «ευφάνταστο» βίντεο ΑΙ και στο κυριακάτικο μήνυμα του οι επικοινωνιολόγοι του Κυριάκου Μητσοτάκη θεώρησαν καλή ιδέα να αναφέρουν τις επιδόσεις της κυβέρνησης όσον αφορά στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης όπου υποστήριξαν ότι «το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, δημιουργήθηκαν 550.000 θέσεις εργασίας και οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%» και αναφέρουν ότι ‘ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποιήσαμε στο έπακρο’», αναφέρει η Πατησίων και προσθέτει:

«Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει στην πράξη η «αξιοποίηση στο έπακρο».

Παρά το περίφημο 60%, οι επενδύσεις παραμένουν στο 16,9% του ΑΕΠ, έναντι 21,5% στην ΕΕ, η οποία αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρώπη. Οι 20 μεγαλύτεροι αποδέκτες του Ταμείου είχαν λάβει πάνω από 3,7 δισ. ευρώ: 1,3 δισ. ο όμιλος ΔΕΗ, 380 εκατ. η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 303 εκατ. ο ΑΔΜΗΕ.

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Και έχει και άλλο όμως: Πόροι του ύψους των 16,67 δισ. ευρώ διοχετεύτηκαν αποκλειστικά στην ιδιωτική οικονομία. Μεγάλο μέρος των υπόλοιπων παρεμβάσεων αφορά επιδοτήσεις, vouchers, ψηφιακές εφαρμογές και προσωρινά προγράμματα, χωρίς να αφήνει μόνιμες δημόσιες υποδομές και ενισχυμένες δημόσιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, πάνω από 100 έργα σε Υγεία, Παιδεία, Πολιτική Προστασία και υποδομές απεντάχθηκαν ή περικόπηκαν. Η κυβέρνηση, μέσω του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, παραδέχεται ότι τώρα αναζητά χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους. Πόρους που θα μπορούσαν να καλύψουν άλλες πάγιες κοινωνικές ανάγκες».

Καταλήγοντας, η Νέα Αριστερά τονίζει: «Τελικά το βίντεο ΑΙ ήταν τελικά ταιριαστό. Χρειαζόταν πολλή τεχνητή νοημοσύνη για να παρουσιαστεί αυτή η αναδιανομή δημόσιου χρήματος προς τους οικονομικά ισχυρούς ως «αξιοποίηση στο έπακρο» για την κοινωνία».