«Η Ελλάδα πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής αλλά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη Αούν στην Αθήνα, «επιβεβαιώνει τους βαθύτατους και ανθεκτικούς δεσμούς των λαών μας αλλά και την κοινή μας βούληση να δώσουμε στη σχέση μας ακόμα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο», σημείωσε ο πρωθυπουργός αρχίζοντας την ομιλία του μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

«Η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «τη στήριξη αυτή επιβεβαιώνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ενέργεια, στον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και στην προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου.

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο με μία κεντρική διοίκηση που θα διαφυλάττει την ασφάλεια όλων των πολιτών. Θέλω να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μας στην πρωτοβουλίες σας και χαιρετίζω την απόφασή σας να επενδύσετε στην διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης», υπογράμμισε.

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«Η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο και θα επιδιώξουμε οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν κατά την ελληνική Προεδρία. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα και την προστασία της κυριαρχίας σας. Αποδίδουμε ξεχωριστή σημασία στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να σας στηρίξουμε ακόμα περισσότερο».

Επίσης, ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η εδραίωση της ασφάλειας δεν αρκεί από μόνη της και πως η Ελλάδα δηλώνει παρούσα στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του Λιβάνου. «Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου», σημείωσε, κάνοντας λόγο για τη «συναντίληψη που έχουμε η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας».

«Η Ελλάδα πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής αλλά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ο Λίβανος πρέπει να έχει κεντρική θέση με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από τους θεσμούς του με γνώμονα το συμφέρον του λαού του. Είμαστε αδερφοί λαοί και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε νέα δυναμική σε αυτή τη μακραίωνη συνύπαρξη με το βλέμμα στο μέλλον», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1386644019654492}

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού:

«Κύριε Πρόεδρε, με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα, στην πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας του Λιβάνου εδώ και 14 χρόνια. Είναι μία επίσκεψη που επιβεβαιώνει τους βαθύτατους και ανθεκτικούς δεσμούς των λαών μας, αλλά και την κοινή μας βούληση να δώσουμε στη σχέση μας ακόμα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο.

Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της εκεχειρίας και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα: ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές.

Τη στήριξη αυτή επιβεβαιώνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μία εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και σε ό,τι αφορά την προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων, των οποίων η γηγενής παρουσία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαχρονικής ταυτότητας της περιοχής.

Η θέση μας είναι σαφής: το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο, με μία κεντρική διοίκηση, η οποία πρώτα και πάνω απ’ όλα θα εγγυάται την ασφάλεια όλων των πολιτών, διατηρώντας αυτή και μόνο το αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί νόμιμη ένοπλη ισχύ στο σύνολο της επικράτειάς της.

Θέλω, κ. Πρόεδρε, να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μας στις πρωτοβουλίες σας προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως χαιρετίζω και τη γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

Η Ελλάδα, ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου αλλά και του αραβικού κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ένας στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης.

Πάγια θέση μας, άλλωστε, είναι ότι η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Είναι δύο όψεις της ίδιας βιώσιμης διευθέτησης, θεμελιωμένης στο Διεθνές Δίκαιο, στην πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας και στον σεβασμό της κυριαρχίας αλλά και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών της περιοχής.

Σας διαβεβαιώνω ότι η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Πολύ περισσότερο καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει έτοιμη να δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση μιας συνολικής εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο. Θα επιδιώξουμε, μάλιστα, οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα, την ενίσχυση των θεσμών αλλά και την προστασία της κυριαρχίας σας. Είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε και στο υπόλοιπο της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέχρι το τέλος αυτού του έτους.

Αποδίδουμε, κ. Πρόεδρε, μία ξεχωριστή σημασία στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του αλλά και την ακεραιότητά του. Γι’ αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιτυχή ολοκλήρωση και της δεύτερης σημαντικής αποστολής στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα. Είδα τις σχετικές φωτογραφίες με τα ελληνικά τεθωρακισμένα οχήματα να φτάνουν στον Λίβανο, με την ελληνική και τη λιβανέζικη σημαία δίπλα-δίπλα. Νομίζω ότι είναι μία ακόμα χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια.

Θέλω να επαναλάβω και σε εσάς δημόσια ότι το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας αλλά και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται δίπλα σας. Και είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε με ακόμη περισσότερο υλικό την προσπάθειά σας να ενισχύσετε όσο περισσότερο γίνεται τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας σας, έτσι ώστε αυτές και μόνο αυτές να μπορούν να ασκήσουν την κυριαρχία στο σύνολο της επικράτειάς σας και ειδικά στον λιβανέζικο νότο.

Με τον Πρόεδρο εξετάσαμε επίσης και την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής εντολής της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, στα τέλη του 2026. Ως χώρα με μακρά συνεισφορά στην αποστολή της UNIFIL, θεωρούμε κρίσιμο η μετάβαση αυτή να συντελεστεί οργανωμένα και χωρίς κενά ασφαλείας. Και πάλι κεντρικό ρόλο σε αυτή πρέπει να έχουν οι λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνδυασμό με μια ουσιαστική διεθνή αλλά και ευρωπαϊκή παρουσία.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε και τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη μιας αποστολής της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, όντας έτοιμοι και εμείς να συμβάλλουμε κυρίως στην επιτήρηση του θαλασσίου χώρου αλλά και στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δυνατότητας του λιβανικού Ναυτικού.

Ωστόσο, γνωρίζουμε καλά, αγαπητέ κ. Πρόεδρε, ότι η εδραίωση της ασφάλειας είναι αναγκαία αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και στην προσπάθεια ανάκαμψης και ανοικοδόμησης του Λιβάνου. Η συνδρομή μας έχει ήδη μετουσιωθεί σε απτές πρωτοβουλίες: σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές.

Στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου «Saint George» στη Βηρυτό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Balamand στον βόρειο Λίβανο.

Οφείλουμε, πάντως, να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεων μας στη ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στοίχιση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με τη συναντίληψη που έχουμε η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε έναν ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας.

Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές «γέφυρες» και στις κοινές υποδομές, που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους θεσμούς του, με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα του λαού του.

Επαναλαμβάνω, κ. Πρόεδρε, καλωσορίζοντάς σας ακόμα μια φορά στην Αθήνα, ότι σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής η Ελλάδα θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό σας. Δεν είμαστε απλώς γείτονες, είμαστε συνοδοιπόροι, είμαστε φίλοι, είμαστε αδελφοί λαοί.

Οι λαοί μας, εξάλλου, ταξίδευαν στις ίδιες θάλασσες από την αυγή της ιστορίας και σήμερα καλούμαστε να δώσουμε μια νέα δυναμική σε αυτή τη μακραίωνη συνύπαρξη, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και πάλι στην Αθήνα και σας ευχαριστώ».