Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα έχει αύριο, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 12:15, με τους δύο ηγέτες να αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Λιβάνου, καθώς και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Η επίσκεψη του Λιβανέζου προέδρου στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.