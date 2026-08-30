Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Συνεχίζεται η έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με τη χώρα μας να παραδίδει στη Βηρυτό νέο πακέτο στρατιωτικού υλικού στο πλαίσιο της αμυντικής διπλωματίας και της διαχρονικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Το δεύτερο μέρος της ελληνικής δωρεάς παραδόθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 στο λιμάνι της Βηρυτού, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής διπλωματικής και στρατιωτικής αποστολής στον Λίβανο.

Η νέα αποστολή περιλαμβάνει συνολικά 23 οχήματα, εκ των οποίων 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού Μ113 (ΤΟΜΠ) και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M. Η μεταφορά του υλικού πραγματοποιήθηκε με το αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού «ΡΟΔΟΣ».

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Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

«Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έμπρακτης υποστήριξης της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (Lebanese Armed Forces – LAF), παραδόθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού το δεύτερο μέρος δωρεάς στρατιωτικού υλικού της χώρας μας.

Η δωρεά περιλαμβάνει 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M, τα οποία μεταφέρθηκαν με το Αρματαγωγό (Α/Γ) «ΡΟΔΟΣ».

Κατά την παράδοση παρέστησαν από ελληνικής πλευράς, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυτό κ. Ιγνάτιος Παπαδημητρίου, ως εκπρόσωπος της Πρέσβη, ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στη Βηρυτό και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού κ. Πάνος Ανδριώτης.

Το πρώτο μέρος της συγκεκριμένης ελληνικής δωρεάς είχε παραδοθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026 και περιλάμβανε επίσης 13 ΤΟΜΠ Μ113, 10 οχήματα STEYR 680 καθώς και ανταλλακτικά.

Η παροχή της βοήθειας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας και της σταθερής στήριξης της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και τη δέσμευση της Ελλάδας να στηρίζει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Λιβάνου».