Μια χαρμόσυνη είδηση μέσα σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία στο Νεπάλ.

Εφιάλτη δίχως τέλος ζει τις τελευταίες ημέρες το Νεπάλ, με τις φονικές πλημμύρες να έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, ενώ από την πλευρά τους τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους.

Μάλιστα, σε αυτή τους την προσπάθεια εντόπισαν ένα 6χρονο κορίτσι στην Τιμούρε του Νεπάλ, το οποίο παρέμεινε εγκλωβισμένο κάτω από τα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου κτιρίου για περίπου 60 ώρες.

Μέλη της Ένοπλης Αστυνομικής Δύναμης του Νεπάλ άκουσαν τις φωνές της Manisha Tamang και κατάφεραν να την εντοπίσουν και να την απεγκλωβίσουν ζωντανή.

Οι αστυνομικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης, αλλά και εικόνες από τις στιγμές που ακολούθησαν, με τους διασώστες να προσφέρουν στο κορίτσι τροφή και φροντίδα, καθώς προσπαθούσε να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

{https://x.com/flankes838811/status/2093983031207891116/video/1}

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Η διάσωσή της, έπειτα από περίπου δυόμισι ημέρες κάτω από τα ερείπια, αποτελεί μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης μέσα στην καταστροφή.

Νεπάλ: Στους 752 οι νεκροί, ξεπερνούν τους 2.500 οι αγνοούμενοι

Συνεχίζει να μεγαλώνει δραματικά η λίστα με τους νεκρούς από τις φονικές πλημμύρες, με τον αριθμό να έχει αυξηθεί στους 752 σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (NDRRMA) του Νεπάλ. Η υπηρεσία αναφέρει ότι αγνοούνται 2.502 άνθρωποι.

Στην τελευταία του ενημέρωση, το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ αναφέρει ότι 261 ξένοι υπήκοοι έχουν διασωθεί, ενώ 320 τουρίστες αγνοούνται ακόμη. Το κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV αναφέρει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατολίσθηση λάσπης στο Θιβέτ. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως ότι επτά άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.