Η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ενέκρινε την συγκρότηση του Οργανωτικού γραφείου της Συμπαράταξης και τον επιμερισμό των τομέων ευθύνης.
Παράλληλα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών που θα έχουν και την ευθύνη της συγκρότησης και ανάπτυξης της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Όπως τόνισε ο Αλ.Τσίπρας κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, στόχος είναι η Συμπαράταξη να είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία ώστε το πρόγραμμα και οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ να φθάσουν παντού.
Τα ονόματα του Οργανωτικού Γραφείου:
- Αλεξίου Σωτήρης
- Αποστόλου Στέλιος
- Διαμαντοπούλου Τζένη
- Μπουλμέτης Κώστας
- Σταυρακάκη Ελένη
- Χαλαζωνίτης Δημήτρης
- ΧατζοπούλουΑγγελίνα
- Χρονάς Θάνος
Οργανωτικό – Τομείς ευθύνης
- Χατζοπούλου Αγγελίνα Γραμματεία Οργάνων
- Αποστόλου Στέλιος Υπεύθυνος Εκδηλώσεων - Κινητοποιήσεων - Μελών
- Χρονάς Θάνος Οργανωτικός Υπεύθυνος Εκλογών
- Τασίκας Θάνος Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εκλογών
- Πατερέλης Δημήτρης Υπεύθυνος Τομέα Νέας Γενιάς
Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΕΛΑΣ
- Κόκκαλης Πέτρος Συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος
- Χαλαζωνίτης Δημήτρης Υπεύθυνος Πλατφόρμας
Διευθυντής του γραφείου του Γραμματέα αναλαμβάνει ο Κώστας Μπουλμέτης
Τα ονόματα των Συντονιστών των Περιφερειών
Αττική
- Σαράντης Νίκος Δυτικός Τομέας (Β2)
- Αποστολίδου Κλεονίκη Βόρειος Τομέας (Β1)
- Καραγκούνης Σταύρος Ανατολική Αττική
- Πέππας Νίκος Δυτική Αττική
- Διαμαντοπούλου Τζένη Α’ Αθηνών
- Συκάς Στέλιος Νότιος Τομέας (Β3)
- Καϊλίδου Δόμνα Α-Β Πειραιά
Περιφέρειες
Μπγιάλας Χρήστος Δυτική Μακεδονία
Τζούφης Βασίλης Ήπειρος
Βέττας Δημήτρης Στερεά Ελλάδα
Αϊβαλής Βασίλης Δυτική Ελλάδα
Τσεφαλάς Κωνσταντίνος Πελοπόννησος
Πετρακάκης Μανώλης Κρήτη
Αλεξίου Σωτήρης Ανατ.Μακεδονία-Θράκη
Παπαλεξίου Έφη Α-Β Θεσσαλονίκης
Μπουρνάρης Θωμάς Κεντρική Μακεδονία
Χρονάς Θάνος Βόρειο Αιγαίο
Κουτσιώρας Γιάννης Θεσσαλία
Χατζοπούλου Αγγελίνα Νότιο Αιγαίο ( Δωδεκάνησα - Κυκλάδες )
Χαλαζωνίτης Δημήτρης Ιόνιο