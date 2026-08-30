Στη μνήμη των εννέα μαχητών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη του Φαναρίου, τον Αύγουστο του 1944, ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση στο Μουζάκι, όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης.

Στην εκδήλωση μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συνδέοντας την ιστορική μνήμη της Κατοχής με τις σύγχρονες πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ στον σιδηροδρομικό σταθμό του Φαναρίου στις 25 και 26 Αυγούστου 1944, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση συνέβαλε στην αποχώρηση της γερμανικής φρουράς και αποτέλεσε έναν από τους κρίκους που οδήγησαν στην απελευθέρωση της Καρδίτσας λίγες ημέρες αργότερα.

Αναλυτικά η ομιλία:

«Φίλες και φίλοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας, μετά την πρόσκληση του Δήμου Μουζακίου και της Ένωσης των Αγραφιωτικών χωριών, για να τιμήσουμε τους μαχητές του ΕΛΑΣ, που έδωσαν εδώ στο Φανάρι, τον Αύγουστο του 1944, τη νικηφόρα μάχη εναντίων των Γερμανών ναζί. Ανοίγοντας έτσι και τον δρόμο για την απελευθέρωση της Καρδίτσας από τον χιτλεροφασιστικό ζυγό, λίγες μέρες αργότερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εκδηλώσεις σαν τη σημερινή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να φωτιστούν ηρωικές σελίδες της ιστορίας αυτού του τόπου, σελίδες που έγραψε ο λαός, πιστεύοντας στη δύναμή του, επιλέγοντας μαζικά τον δρόμο της αντίστασης, της οργάνωσης και συμπόρευσης με το ΚΚΕ.

Να αντληθούν πολύτιμα διδάγματα που θα αποτελέσουν οδηγό για το πώς ο λαός θα βγει νικητής από τις νέες θύελλες που σπέρνει σήμερα το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων.

Η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Στις 25 Αυγούστου του 1944, οι αντάρτες του ΕΛΑΣ οργάνωσαν σύσκεψη στο δημοτικό σχολείο του Φαναρίου Καρδίτσας, όπου αποφασίστηκε η αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον των Γερμανών και η κατάληψη του σιδηροδρομικού σταθμού του Φαναρίου. Η ευθύνη της επίθεσης ανατέθηκε στον 2ο λόχο του 1/38

Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Διοικητής του λόχου ήταν ο Κώστας Μπάρλας (Γρίβας) από τη Ρεντίνα. Μαζί του ήταν και ο εφεδρικός ΕΛΑΣ του Φαναρίου και της Λοξάδας.

Οι αντάρτες του ΕΛΑΣ κατέβηκαν τον λόφο του χωριού και πλησίασαν τον σιδηροδρομικό σταθμό, τον οποίο φύλαγαν 50 περίπου Γερμανοί στρατιώτες με πολυβολεία και ολμοβολεία.

Οι Γερμανοί όμως αντιλήφθηκαν τους αντάρτες και η μάχη που ακολούθησε ήταν πολύ σκληρή. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, 9 μαχητές του ΕΛΑΣ σκοτώθηκαν ενώ άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν. Από τους Γερμανούς τρεις σκοτώθηκαν έξω από το κτίριο ενώ άλλοι μέσα σ’ αυτό. Μετά το τέλος της μάχης, το βράδυ της 26ης Αυγούστου του 1944, οι αντάρτες οπισθοχώρησαν.

Την άλλη μέρα έθαψαν τους νεκρούς ήρωες: Άλλους στον προφήτη Ηλία στα Κανάλια, άλλον στη Λοξάδα και άλλους στα χωριά τους.

Η επίθεση και η μάχη αυτή του ΕΛΑΣ στον γερμανοκρατούμενο σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου Καρδίτσας, είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση της φρουράς των Γερμανών

με θωρακισμένο τρένο στην Καρδίτσα. Το πρωί της 2ης Σεπτεμβρίου 1944, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και την Καρδίτσα.

Οι νεκροί του ΕΛΑΣ ήταν οι εξής:

• Κώστας Σακελλαρίου, Επονίτης από τα Κανάλια,

• Ηλίας Τσίρας από τον Παλαμά, Ανθυπολοχαγός της Σχολής εφέδρων αξιωματικών του ΕΛΑΣ Ρεντίνας,

• Βαγγέλης Κουκουλέτσος, από το Ξυνονέρι,

• Πηλέας Αλεξουλης, από τη Λάρισα,

• Πανταζής Αλμπάνης, από το Πράβι,

• Παύλος Ζεϊμπέκης, από τον Βόλο,

• Απόστολος Πολύζος, από τη Λοξάδα,

• Παναγιώτης Κανέλλος και

• Νίκος Δεληγιώργης, ομαδάρχης από τα Βραγγιανά.

Είναι αθάνατοι! Δεν τους ξεχνάμε, τιμούμε τη θυσία τους, την κάνουμε γνωστή στις νέες γενιές και την κρατάμε σαν οδηγό στους σημερινούς μας αγώνες, πάντα για το δίκιο του λαού!

Γι’ αυτό και με την ευκαιρία θα θέλαμε να αναφερθούμε στην προσπάθεια της Κομματικής Οργάνωσης Καρδίτσας του ΚΚΕ για την ανέγερση Μνημείου, που θα τιμά τους Καρδιτσιώτες πρωτοπόρους αγωνιστές του λαού στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ, στον ΔΣΕ, συνολικά την ηρωική δεκαετία του ’40.

Από την δύσκολη, υπεύθυνη αλλά και απαιτητική έρευνα των Οργανώσεων του ΚΚΕ, μέσα από προφορικές και γραπτές πηγές, επιβεβαιώνονται 610 νεκροί της περιόδου 1941-1944 και 1.652 μέχρι το 1949, από 105 χωριά και των 6 δήμων του νομού Καρδίτσας.

Την κατασκευή του μνημείου αυτού στηρίζουν δεκάδες μαζικοί φορείς του νομού που εκπροσωπούν χιλιάδες ανθρώπους της περιοχής, όπως επίσης και δεκάδες άνθρωποι γνωστοί για την δράση τους στο λαϊκό κίνημα, στον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού κλπ.

Πρόκειται για ένα μνημείο που θα είναι σημείο αναφοράς, ιστορικής μνήμης, διδάγματος, έμπνευσης και κουράγιου στην πάλη της νέας γενιάς και του λαϊκού μας κινήματος στις σημερινές ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Να έχει τη δυνατότητα ο καθένας και η καθεμιά, ανεξάρτητα των ιδεολογικών και πολιτικών προσανατολισμών, να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, να θυμάται την θυσία και την προσφορά των δικών του ανθρώπων, των συγγενών, των συγχωριανών. Να γνωρίσει πλευρές της ιστορίας τοπικής και οικογενειακής, που ενδεχομένως κάτω από τις γνωστές συνθήκες έχουν διαστρεβλωθεί ή έχουν καλυφτεί.

Δυστυχώς την προσπάθεια αυτή υπονόμευσε πριν λίγους μήνες η πλειοψηφία της δημοτικής αρχής Καρδίτσας, που απέρριψε την πρόταση για κατασκευή μνημείου, κόντρα μάλιστα σε παλιότερη θετική απόφαση.

Από αυτό εδώ το βήμα ξεκαθαρίζουμε ότι το μνημείο θα στηθεί και καλούμε τους ανθρώπους του μόχθου, τη νεολαία του νομού, να στηρίξουν ακόμα πιο αποφασιστικά αυτή την προσπάθεια!

Φίλες και φίλοι,

Ο λαός μας, κόντρα στην ηττοπάθεια, τον ψευτορεαλισμό της υποταγής που και τότε, όπως και σήμερα, καλλιεργούσε το σύστημα, τα έβαλε με τη φασιστική Ιταλία, τη φασιστική Βουλγαρία και τη ναζιστική Γερμανία, συγκρούστηκε και με τους ντόπιους συνεργάτες τους και βγήκε νικητής.

Σε εκείνες τις πολύ δύσκολες συνθήκες, ο απλός εργάτης, ο αγρότης, η γυναίκα, ο νέος, έγινε ατρόμητος μαχητής, έχοντας μόνο λίγα, παλιά όπλα στα χέρια του. Οι καταφρονεμένοι σήκωσαν το κεφάλι, γνώρισαν τη δύναμή τους και έγραψαν αμέτρητες σελίδες ηρωισμού.

Είμαστε περήφανοι ως Κόμμα, γιατί η πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών, η θαρραλέα, η ανυποχώρητη στάση τους, ήταν που έδωσε έμπνευση και διέξοδο στην εργατική τάξη, στον ελληνικό λαό.

Η πρώτη μαγιά του ΕΛΑΣ συγκροτήθηκε από κομμουνιστές ατσαλωμένους στις σκληρές ταξικές αναμετρήσεις του Μεσοπολέμου. Στηρίχτηκε από τον εργαζόμενο λαό, ο οποίος τον στήριξε με όλα τα μέσα, προσφέροντας οπλισμό και τροφή, πληροφορίες και κρυψώνες. Αυτός ο λαός στελέχωσε τις στρατιωτικές μονάδες, αυτός του επέτρεψε να αναπληρώνει τις απώλειες στο πεδίο της μάχης, αλλά και να μαζικοποιείται με γοργούς ρυθμούς.

Έτσι ο ΕΛΑΣ έγινε η μεγαλύτερη αντάρτικη δύναμη στην κατεχόμενη Ευρώπη, μετά τους Σοβιετικούς και τους Γιουγκοσλάβους παρτιζάνους, και κατάφερε να απελευθερώσει, τον Οκτώβρη του 1944 τη χώρα, από τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα, τα οποία οπισθοχωρούσαν κάτω από την προέλαση του ηρωικού Κόκκινου Στρατού.

Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Η σημερινή εκδήλωση, δίνει την καλύτερη απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κυβέρνηση και σε διάφορα κόμματα του συστήματος, σε όλους αυτούς που συνεχίζουν - με το αζημίωτο οι περισσότεροι - να πλασάρουν το ανιστόρητο κατασκεύασμα της εξίσωσης φασισμού-κομμουνισμού, βάζοντας στην ίδια ζυγαριά τον ναζισμό με εκείνους που θυσιάστηκαν για τη συντριβή του. Δηλαδή, τους 200 εκτελεσμένους πατριώτες κομμουνιστές της Καισαριανής, με τους εκτελεστές τους! Τους θύτες με τα θύματα!

Πρόκειται, βέβαια, για την ίδια ΕΕ και την ίδια Κομισιόν, που δηλώνει “αναρμόδια”, όταν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ επιμένουν να θέτουν αυτό που όλοι οι άλλοι έχουν ξεχάσει: Το ζήτημα των αποζημιώσεων που οφείλει το γερμανικό κράτος στην πατρίδα μας, για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν τότε.

Δυστυχώς, είναι η ίδια η ΕΕ που στηρίζει απροκάλυπτα νεοναζιστικές δυνάμεις στην Ουκρανία, στις χώρες της Βαλτικής και αλλού στην Ευρώπη.

Η Ιστορία όμως δεν ξεγράφεται. Αυτά τα γεγονότα, όπως είναι και η μάχη στο Φανάρι, έχουν χαραχτεί με ανεξίτηλο μελάνι στην συνείδηση των λαών και δεν σβήνουν, όσο δηλητήριο κι αν χύνουν. Γιατί δηλητήριο χύνουν αυτοί που στόχο έχουν να επιβάλουν νέες βαριές θυσίες στους λαούς…Μόνο και μόνο για να έχουν τα διάφορα διεθνή μονοπώλια εγγυημένα κέρδη από τα νέα πολεμικά σφαγεία που στήνονται και σήμερα, 80 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Φίλες και φίλοι,

Σε αυτά τα πολεμικά σφαγεία μπλέκεται δυστυχώς όλο και περισσότερο και η χώρα μας, με πολλούς τρόπους, με ευθύνη της κυβέρνησης και με τη συναίνεση των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού.

Με αυτή την εμπλοκή, φορτώνουν στον λαό μας και τεράστιο οικονομικό κόστος, αλλά και μεγάλους κινδύνους. Οι περιοχές, για παράδειγμα, που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, έχουν πλέον “και με τη βούλα” μετατραπεί σε στόχους αντιποίνων, όπως εδώ και χρόνια προειδοποιεί το ΚΚΕ.

Μάλιστα, καλούν τον λαό να γίνει και υποστηρικτής αυτής της πολιτικής, στο όνομα ενός δήθεν “εθνικού συμφέροντος”, όπως βαφτίζουν αυτοί το συμφέρον των μεγάλων ενεργειακών και άλλων ομίλων, των βιομηχάνων της πολεμικής βιομηχανίας, των εφοπλιστών, που πράγματι έχουν πολλά να κερδίσουν από αυτή την κατάσταση. Το πραγματικό όμως εθνικό συμφέρον είναι μονάχα το συμφέρον του ελληνικού λαού.

Βλέπουμε όλοι με τα μάτια μας πόσο ψεύτικα ήταν τα λόγια για τις δήθεν "εγγυήσεις" που θα μάς προσέφεραν οι "ισχυρές συμμαχίες", το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, η στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, με τη νέα απόπειρα “γκριζαρίσματος” του Αιγαίου από τη ΝΑΤΟϊκή “σύμμαχο” Τουρκία, γκρεμίζουν τους μύθους περί “προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων” από τις συμμαχίες αυτές.

Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες γιατί προβάλλει ακόμα πιο έντονα τον εφησυχασμό των δήθεν “ήρεμων νερών” με την Τουρκία. Για να αποφύγει αντιδράσεις, παραπλανά τον ελληνικό λαό και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υποβαθμίζοντας το γεγονός ότι την ώρα που ενισχύονται οι απαράδεκτες τουρκικές αμφισβητήσεις, αυτός και η κυβέρνησή του επιλέγουν να αποδεσμεύουν στρατιωτικές δυνάμεις, κυρίως από την άμυνα της περιοχής του Αιγαίου, για να τις διαθέσουν στην προστασία του δολοφονικού αμερικανικού ορμητηρίου της βάσης της Σούδας.

Απάντηση σε αυτή την πολιτική, δεν μπορούν να δώσουν βέβαια ούτε οι δυνάμεις εκείνες, που εμφανίζονται ως προοδευτικές αλλά παρουσιάζουν την ΕΕ ως “αδέκαστο διαιτητή”, την ώρα που αυτή βάζει πλάτες και κάνει μεγάλες μπίζνες με την Τουρκία. Αλλά ούτε και άλλοι που παριστάνουν τους “υπερπατριώτες”, και δεν τολμούν να πουν κουβέντα για τις ευθύνες του ΝΑΤΟ, ή διαφημίζουν τον Τραμπ, ο οποίος κάνει πλάτες στον Ερντογάν για να αναβαθμίζει διαρκώς τη θέση του.

Αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει, είναι να δυναμώσει ο αγώνας του λαού, για να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας σε πολέμους και σε δολοφονικές συμμαχίες, που τίποτα δεν προσφέρουν.

Να κλείσουν οι βάσεις, να πάψει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου, να επιστρέψουν οι φρεγάτες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό για να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Είναι πολύ ελπιδοφόρα σε αυτή την κατεύθυνση, η συγκρότηση της Πανθεσσαλικής Επιτροπής ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, προκειμένου να συντονίζει και να οργανώνει τον αγώνα του λαού της περιοχής. Η μαζική συμμετοχή, τουλάχιστον 70 φορέων εκφράζει την υγιή ανησυχία, αλλά και την αγωνιστική διάθεση απέναντι στις εξελίξεις που γίνονται ολοένα πιο επικίνδυνες για τον λαό.

Φίλες και φίλοι,

Σήμερα που η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση των υπολοίπων, καλούν τον λαό και τη νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα “κοστολογημένα” τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες, σήμερα που ζητούν από τον λαό να βάλει “στον πάγο” τις πραγματικές ανάγκες του και να βολευτεί με μερικά “ψίχουλα”, την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, σε ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, που πάλι αυτοί δημιούργησαν…

Σήμερα, που ανακατεύεται πάλι η τράπουλα αυτού του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, ακριβώς γιατί η λαϊκή δυσαρέσκεια φουντώνει και θέλουν να την εγκλωβίσουν στο “μια από τα ίδια”…. Σήμερα που προσπαθεί πάλι να σηκώσει κεφάλι φασισμός, ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος και να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.

Να βροντοφωνάξει ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει καμία νέα θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους αλλά αντίθετα, ότι είναι αποφασισμένος να παλέψει για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον στην πατρίδα του, στον τόπο του, για εκείνον και τα παιδιά του. Αυτό το μήνυμα θα δώσει και το πανελλαδικό συλλαλητήριο του ερχόμενου Σαββάτου στη ΔΕΘ, αλλά και όλοι οι αγώνες που έχουμε μπροστά μας.

Το ΚΚΕ έχει το σχέδιο για να γίνει αυτό πραγματικότητα, με μια ριζικά διαφορετική εξουσία και διακυβέρνηση, στην οποία ο λαός θα κάνει πραγματικά κουμάντο. Μια διακυβέρνηση- εξουσία δίκαιη, πραγματικά εργατική-λαϊκή, για την οποία πάλεψαν οι προηγούμενες γενιές και τα πρώτα φύτρα της πρόλαβαν να γεννηθούν στην απελευθερωμένη Ελλάδα και εδώ στη Θεσσαλία, πριν τα ξεριζώσουν βίαια.

Κι επειδή έχουμε αυτό το σχέδιο, μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, σε κάθε αγώνα των εργαζομένων, της φτωχής αγροτιάς, της νεολαίας. Και έτσι θα συνεχίσουμε και μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές, καταθέτοντας, όπως πάντα, σε αυτή την υπόθεση τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός.

Ζήτω οι αθάνατοι οι ηρωϊκοί νεκροί μας που έδωσαν την ζωή τους για τη λευτεριά της πατρίδας, το δίκιο και μια καλλίτερη κοινωνία! Καλή δύναμη σε όλους και όλες! Καλούς αγώνες!».